COMINBANK запустил просветительскую инициативу для детей об исторических корнях Украины

Председатель Правления Татьяна Путинцева, комментируя инициативу, подчеркнула, что этим проектом банк "вносит свой вклад в распространение правдивого исторического знания среди молодого поколения, чтобы историческая правда стала твердой крепостью против враждебной пропаганды".

Прибывший в Киев из Лондона акционер банка Стефан Пол Пинтер во время пресс-брифинга заявил, что для него большая честь быть частью процесса, когда банк поддерживает Украину, ее защитников и украинский народ.

"Мои друзья живут в разных уголках мира. Они знают, что я - акционер украинского банка. И удивляются, когда слышат, что банк пока не просто функционирует, а делает это хорошо, развивается, открывает новые филиалы, улучшает услуги, сервисы для клиентов и все это среди ужасной войны. Дорогие несгибаемые украинцы, сегодня пользуюсь случаем и хочу вас за все поблагодарить", - добавляет Стефан Пинтер.

Просветительская инициатива нацелена на школьников среди которых - дети военнослужащих, учащиеся из внутренне перемещенных лиц, подопечные благотворительного фонда ONUKY. Именно из них будут сформированы группы для посещения экспозиции музея.

Во время презентации цикла экскурсий для группы школьников в музей "Становление украинской нации" (фото: пресс-служба банка)

Напомним, проекты корпоративной социальной ответственности COMINBANK объединяются вокруг концепции DOBROKOLO, включающей несколько направлений помощи.

На постоянной основе банк поддерживает один из военных госпиталей, совместно с фондом ONUKY помогает детям, пожилым людям и вынужденным переселенцам, развивает культуру корпоративного волонтерства.