RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

COMINBANK запустил просветительскую инициативу для детей об исторических корнях Украины

Фото: COMINBANK запустил просветительскую инициативу для детей об исторических корнях Украины (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

В столичном музее "Становление украинской нации" открывается цикл экскурсий для детей. Возможность бесплатного посещения музея и углубления знаний об истории Украины предоставила команда COMINBANK.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение банка по случаю его 30-летия.

Председатель Правления Татьяна Путинцева, комментируя инициативу, подчеркнула, что этим проектом банк "вносит свой вклад в распространение правдивого исторического знания среди молодого поколения, чтобы историческая правда стала твердой крепостью против враждебной пропаганды".

Прибывший в Киев из Лондона акционер банка Стефан Пол Пинтер во время пресс-брифинга заявил, что для него большая честь быть частью процесса, когда банк поддерживает Украину, ее защитников и украинский народ.

"Мои друзья живут в разных уголках мира. Они знают, что я - акционер украинского банка. И удивляются, когда слышат, что банк пока не просто функционирует, а делает это хорошо, развивается, открывает новые филиалы, улучшает услуги, сервисы для клиентов и все это среди ужасной войны. Дорогие несгибаемые украинцы, сегодня пользуюсь случаем и хочу вас за все поблагодарить", - добавляет Стефан Пинтер.

Просветительская инициатива нацелена на школьников среди которых - дети военнослужащих, учащиеся из внутренне перемещенных лиц, подопечные благотворительного фонда ONUKY. Именно из них будут сформированы группы для посещения экспозиции музея.

Во время презентации цикла экскурсий для группы школьников в музей "Становление украинской нации" (фото: пресс-служба банка)

Напомним, проекты корпоративной социальной ответственности COMINBANK объединяются вокруг концепции DOBROKOLO, включающей несколько направлений помощи.

На постоянной основе банк поддерживает один из военных госпиталей, совместно с фондом ONUKY помогает детям, пожилым людям и вынужденным переселенцам, развивает культуру корпоративного волонтерства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
банкидіти