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Новое отделение COMINBANK открылось в Одессе

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Четверг 23 февраля 2023 12:16
Новое отделение COMINBANK открылось в Одессе

АО «КОМИНБАНК» (COMINBANK) в числе тех, кто стабильно удерживает финансовый фронт и подтверждает это конкретными делами. В 2022 году банк открыл 16 новых отделений и продолжает расти.

Сегодня в Одессе гостеприимно встречает клиентов уже третье отделение COMINBANK(адрес: ул. Генерала Бочарова, дом №6).

«Несмотря на войну, данный регионхарактеризуется высокой деловой активностью. Веками предпринимательство легендарной Одессы было и остаётся частью неповторимого местного колорита. И сейчас город продуктивно работает. Поэтому открытие здесь ещё одного отделения говорит о нашей готовности расти и оказывать качественные банковские услуги всем, кто трудится ради Победы», комментируетТатьяна Путинцева, Глава ПравленияCOMINBANK.

В турбулентное время банку удалось укрепитьстатус надёжного финансового партнёра. Сегодня в отделениях COMINBANK юридические и физические лица могут получить весь спектр банковских услуг: в планах команды предоставлять качественные финансовые услуги в каждомрегионе Украины.

В прошлом году сеть банка расширилась и более 150 украинцев смогли начать карьеру в COMINBANK, команда выросла на 19%.

СПРАВКА

В 2023 году COMINBANK отметит юбилей – 30 лет работы на рынке Украины. Банк вошёл в список "25 ведущих банков Украины во время войны". В декабре 2022 года COMINBANK был одним из первых, кто присоединился к POWER BANKING – объединённой сети банковских отделений по всей Украине.

Акционерное общество "КОМИНБАНК" (COMINBANK) – универсальный банк, зарегистрированный НБУ 3 декабря 1993 года, свидетельство о регистрации №219. Количество отделений банка по состоянию на январь 2023 года – 50 по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. COMINBANK является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Владельцем 100% акций банка является Стефан Пол Пинтер – основатель и исполнительный директор частной инвестиционно-банковской и управляющей компании GML Capital LLP (Лондон, Великобритания).

АТ «КОМІНБАНК» (cib.com.ua)

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