COMINBANK представил корпоративную благотворительную инициативу DOBROKOLO

Корпоративная социальная ответственность (КСО) украинских банков в условиях войны обрела новое значение.

В декабре 2022 года COMINBANK (Акционерное общество «КОМИНБАНК») презентовал направление КСО с названием DOBROKOLO. Экосистема добрых дел COMINBANK развивалась задолго до начала полномасштабного вторжения, однако во время войны сформировалась как целостное направление.

Татьяна Путинцева, Председатель Правления COMINBANK:

«Убеждены, что сегодня обязанность всех бизнесов и в том числе банков — помочь Украине победить в войне. В этом месяце нашему банку исполнилось 29 лет, добрые дела мы делали всегда, но в 2022 году приняли решение объединить нашу благотворительность под одним «зонтиком» с названием DOBROKOLO. Что такое «добре коло»? Это и есть наше сегодняшнее окружение: партнеры, клиенты, команда, друзья. Идеология DOBROKOLO в непрерывном благодеянии рука об руку с единомышленниками».

С первых месяцев войны COMINBANK активно помогает ВСУ, а с ноября этого года также украинскому военному госпиталю. В прошлом месяце за благотворительные средства, переданные банком, были куплены устройства для физиотерапии и лечебной физкультуры, аппарат для гальванизации и электрофореза, аппарат Дарсонваль, эспандер-петли, а также оборудование для подключения резервных источников электроснабжения.

«Наши герои должны выздоравливать и ощущать поддержку тыла, чувствовать заботу, знать о колоссальной благодарности», — отметила Путинцева.

Также в декабре, когда вопреки войне люди мечтают о новогоднем чуде, своевременной стала коллаборация банка с благотворительным фондом «Запорука»: благодаря такому партнерству около 300 внутренне перемещённых семей с детьми получили продуктовые наборы.

Акционер COMINBANK, гражданин Великобритании, Стефан Пол Пинтер:

«С начала войны мы прилагаем максимальные усилия, чтобы каждое направление COMINBANK работало с пользой для экономики Украины. Вместе с украинской командой я принял ряд важных рабочих решений, в частности о регулярной благотворительности, запуске новых отделений и предоставлении финансовых услуг там, где люди в этом сейчас нуждаются. По состоянию на октябрь 2022 года мы оплатили более 83 млн грн налогов и сборов в госбюджет Украины. Также за время войны создали более 150 новых рабочих мест», – отметил Пинтер.

Справка:

Акционерное общество «КОМИНБАНК» (COMINBANK) — универсальный банк, более 29 лет предоставляющий профессиональные и квалифицированные услуги частным лицам, малому и среднему бизнесу, а также крупным предприятиям. Зарегистрированный НБУ 3 декабря 1993 года, свидетельство о регистрации №219.

Количество отделений банка по состоянию на сентябрь 2022 года – 55.

География отделений – вся Украина, кроме временно оккупированных территорий. В течение июня–июля 2022 года были открыты 15 новых отделений COMINBANK.

Количество сотрудников – более 500 человек.

Банк осуществляет свою деятельность на территории Украины на основании устава и банковской лицензии №186 от 11 ноября 2011 и генеральной лицензии на осуществление валютных операций №186-2 от 21 мая 2012 года.

Согласно лицензии Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, серия АЭ №263254 от 03.09.2013 г., банк осуществляет профессиональную деятельность на фондовом рынке – депозитарную деятельность депозитарного учреждения. Банк является участником Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), Ассоциации украинских банков (АУБ), Профессиональной Ассоциации участников Рынков капитала и Деривативов (ПАРД), Украинского кредитно-банковского союза (УКБС).

Владельцем 100% акций банка является Стефан Пол Пинтер (Великобритания) – основатель и исполнительный директор частной инвестиционно-банковской и управляющей компании GML Capital LLP (Лондон, Великобритания).

В сентябре 2022 г. Председателю Правления Акционерного общества «Коммерческий Индустриальный Банк» (COMINBANK) Татьяне Путинцевой присуждена степень доктора философии в области «Управление и администрирование» по специальности «Финансы, банковское дело и страхование».