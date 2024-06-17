COMINBANK занял 7-е место в рейтинге банков с самыми надёжными депозитами

Рейтинговое агентство "Стандарт-Рейтинг" (Украина) представило 44-й рейтинг надёжности банковских депозитов.

Эксперты изучили депозитные и сберегательные программы для населения от 56 банков и определили лидеров в нескольких категориях. Депозит «Оптимальный» от АО «КОМИНБАНК» признан лучшим депозитом среди банков с иностранным капиталом. Также в рейтинге надёжности депозитов COMINBANK вошел в ТОП-10, заняв седьмое место.

Борис РАФАЛОВИЧ, заместитель Председателя Правления COMINBANК:

«90% вкладов в COMINBANK приходится на срок от 6 до 12 месяцев, мы строим долгосрочные отношения с клиентами, что для банка является так называемым «длинным ресурсом», который позволяет зарабатывать. Политика такова, что клиентам предлагаются максимальные % ставки на самый длительный срок. 80% наших вкладчиков ежемесячно переоформляют свои депозиты на новые сроки.

На данный момент у нас работает акция «Доход +», по условиям которой клиентов ожидает приятный гарантированный бонус. Размер дополнительной процентной ставки может быть увеличен при оформлении депозита в отделениях банка путём выбора скретч-карты вслепую с указанием возможного дополнительного бонуса в размере от 0,5% до 2%. Соответственно сегодня максимальная базовая ставка на 12-18 месяцев в гривне составляет 15% и 17%, если клиенту повезло с максимальным бонусом».

В отчёте специалисты агентства отметили, что 2023-й год Коминбанк завершил с прибылью после налогообложения в сумме 96,936 млн грн. За первый квартал 2024 года прибыль банка составила 116,723 млн грн. По состоянию на начало второго квартала 2024 года АО «КОМИНБАНК» имел высокий запас регулятивного капитала (Н1) на уровне 632,066 млн грн при нормативе не менее 200 млн грн и высокий показатель адекватности регулятивного капитала (Н2) на уровне 16,81% при нормативе не менее 10%. Также банк был хорошо обеспечен ликвидностью: коэффициент покрытия ликвидностью во всех валютах (LCRвв) на 01.04.2024 составлял 237,66%, а норматив долгосрочной ликвидности (NFSR) – 183,9%.

Полная версия рейтинга – на сайте «Стандарт-Рейтинг»: https://standard-rating.biz/products_massmedia/bankivska-sistema-ukrayini-prodovzhila-tendencziyu-do-zbilshennya-likvidnosti/