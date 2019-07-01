City Beach Club в ТРЦ Оушен Плаза для любителів пляжного відпочинку

Пляжний комплекс City Beach Club на даху торгово-розважального центру Ocean Plaza в самому центрі Києва - це єдиний міський пляж з морською водою, в якому є ресторан паназиатской кухні і вечірні кінопокази.

Протягом літнього сезону басейн City Beach Club в ТРЦ "Ocean Plaza" наповнюється водою, мінеральний склад якої аналогічний показниками води Атлантичного океану. При будівництві були задіяні кращі технічні фахівці, які створили унікальну технологію очищення солоної води. Загальна площа клубу складає 3 000 кв.м і може вмістити близько 1 200 гостей.



Які активності пропонуються в пляжному комплексі

Також басейн в "Оушен Плаза" пропонує спробувати авторські страви в ресторані, де шеф-кухар розробляв меню спеціально для гурманів і любителів екзотики. Він втілив кращі рецепти кухонь східних країн (Таїланд, Сінгапур, Лаос, Індонезія). У барній карті пляжного комплексу на даху Ocean Plaza пропонуються хіти і авторські коктейлі.

Частина столів замінена зручними столами-ліжками, які популярні серед гостей вечорами, оскільки в City Beach Club проводяться кінопокази на великому екрані. Такий великий набір розваг порадує навіть бувалих тусовщиків, які вважають за краще поєднувати пляжний відпочинок з різними активностями.

Унікальний басейн на даху стане відмінним місцем, щоб провести час великою компанією, насолодитися сімейним відпочинком або влаштувати романтичний вечір з коханою людиною. На величезній площі комплексу також розташовується сцена, де на вихідних і вечорами проводяться виступи колективів, а також можна потанцювати під запальні літні хіти.

«City Beach Club» - не просто популярний клуб, це пляж на даху для веселого літнього відпочинку сім'єю або з друзями. Неповторність складається в розміщенні - на даху торгового комплексу, а також в форматі - на території клубу відвідувачі можуть позагоряти, влаштувавшись в комфортних шезлонгах, поплавати в басейнах, замовити напої на барах і, звичайно ж, потанцювати під відомі хіти. З настанням зимового періоду веселі вечірки переносяться в зимову резиденцію «City Beach Club» - «Зима Бар».



Чому варто неодмінно відвідати City Beach Club

Це воістину найкращий пляж на даху ТРЦ Оушен Плаза в центрі міста. На величезній площі знаходяться два великих і чистих басейну, три бари, ресторан і VIP Lounge. Тут проводяться найяскравіші і незабутні Pool Party, тематичні вечірки, виступи іноземних діджеїв, покази фільмів на великому екрані і просто незабутній захід, яким можна милуватися нескінченно.

У літню пору заклад працює як відкритий пляж з неповторним видом на центральні вулиці столиці, а в зимовий час гості можуть пройтися по скляних коридорах і провести час в сауні або хаммамі.



У ресторані-клубі відвідувачам пропонується широкий вибір авторських європейських страв. Головною «фішкою» виступає велике хоспер-меню, де представлені страви з телятини, свинини, ягняти, індички і сибаса.

Для любителів японської кухні розроблено меню з суші і ролами. Карта десертів включає фірмові позиції - десерт «Ванільне небо», чізкейк, «Борис». Барна карта включає широкий асортимент авторських і ексклюзивних коктейлів на основі полуниці, кавуна, персика і вишні.

По вівторках і четвергах в «City Beach Club» проходять покази кіноновинок під відкритим небом, трансляції спортивних подій. У вихідні відвідувачі можуть взяти участь в pool-party.

Комплекс безсумнівно сподобається, як сімейним людям з дітьми, так і молодим людям, які вважають за краще сповна насолодитися пляжним відпочинком з друзями в затишній і комфортній атмосфері, не виїжджаючи за межі Києва.