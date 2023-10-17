Citroen представил электромобиль e-C3: характеристики, цены и дата премьеры в Украине

Citroën называет новую машину просто хэтчбеком, но он скорее кроссовер, потому что имеет высокий кузов (впечатляющие 1,57 м), объемные колесные арки, увеличенный клиренс (163 мм), более высокую посадку водителя за рулем (+100 мм против привычных хэтчбеков B-класса) и, соответственно, более удобную посадку в салон.

Акцент на комфорте

Автопроизводитель отмечает высокий комфорт нового хэтчбека. На электромобиле в стандарте использована инновационная подвеска Citroen Advanced Comfort с особыми амортизаторами с гидравлическими отбойниками. Отделка просторного интерьера нового Citroën ë-C3 создана на основе современных материалов, чтобы обеспечить пассажирам ощущения, похожие на уютную "домашнюю" атмосферу большой и светлой гостиной.

Сидения нового типа разработаны специально для Citroën ë-C3 и содержат дополнительный слой пены – она создает приятное мягкое ощущение от первого контакта, а также надежно и комфортно поддерживает тело на протяжении долгого путешествия или на виражах.

Новый C3 хоть и стал больше (длина 4,01 м, ширина 1,76 м) но остался в в рамках европейского В-класса. И именно благодаря существенному росту высоты кузова нового электромобиля в его салоне стало больше простора для пассажиров по всем ключевым направлениям.

По замерам производителя, расстояние на уровне локтей водителя и переднего пассажира выросло на 21 мм; расстояние на уровне локтей задних пассажиров увеличилось 19 мм; а пространство для колен пассажиров второго ряда является одним из лучших в классе – примерно на 20 мм больше, чем в среднем у автомобилей-конкурентов. Эффективному использованию внутреннего пространства способствует расположение больших колес (16 – 17 дюймов!) буквально по углам кузова. Также благодаря этому обеспечивается стабильность при маневрах на скорости.

На новом уровне у Citroën ë-C3 организовано пространство для разнообразного багажа. В салоне много объемов для хранения мелких вещей, которые должны быть всегда ”под рукой”: ниши в панелях дверцы; полочки на центральной консоли и в зоне подлокотника, отдельное удобное место для беспроводной зарядки.

Возможность модульного складывания заднего сиденья, разделенного в пропорции 60/40, а также ширина между задними колесными арками 1015 мм гарантируют, что в новом ë-C3 можно перевозить крупногабаритные вещи. Наконец, сам по себе багажник объемом 310 литров будет достаточным для обычных ежедневных поездок: в магазин, спортклуб, пикник, на работу и т.д.

Есть в интерьере некоторые впечатляющие элементы, например, обтянутая тканью нижняя часть торпедо "Sofa Design" и виртуальная приборная панель, "растянутая" по всей ширине лобового стекла.

Электрический драйв

Так, с точки зрения стиля и удобства у Citroën ë-С3 2023 -го года все хорошо. Но вероятно, многим украинским пользователям прежде всего важны характеристики нового электромобиля, и здесь тоже есть на что посмотреть. Техническая база новинки – новая энергоэффективная глобальная платформа Stellantis Smart Car. Благодаря ее гибкости удалось добиться невысокой цены и высокой эффективности электромобиля, причем Citroën ë-С3 изначально проектировался именно под электрический привод.

Запас хода Citroën ë-С3 достигает 320 км (по циклу измерения WLTP). Аккумуляторная батарея, использованная на ë-С3 – современная литий-ферро фосфатная типа LFP (Lithium Ferro Phosphate) емкостью 44 кВт*ч. Интересно, что в 2025 году появится на 3,3 тыс. евро более дешевая версия с меньшим аккумулятором и дальнобойностью 200 км.

Скорость зарядки вполне достаточна по современным меркам. Стандартная зарядка переменным током от 20% до 80% занимает 4 часа 10 минут (мощность зарядного устройства 7 кВт) или 2 часа 50 минут (мощность 11 кВт). Доступ к зарядным станциям переменного тока как дома, так и на общественных станциях упрощен благодаря стандартному кабелю и зарядному порту типа Mode 3.

Это удобное решение для регулярной подзарядки аккумулятора дома с помощью настенного блока типа Wallbox, а также на общественных зарядных станциях. Ведь такой кабель и зарядный порт совместимы как с однофазной зарядной станцией мощностью до 7,4 кВт, так и с трехфазной зарядкой мощностью до 11 кВт.

В то же время, функция быстрой зарядки постоянным током мощностью 100 кВт позволяет пополнить аккумулятор в пределах от 20% до 80% его емкости всего за 26 минут.

За движение нового "Ситроена" отвечает электродвигатель на 83 кВт (113 л.с.). Его показателей достаточно как для ежедневных городских поездок, так и для загородных путешествий. Машина ускоряется с места до 100 км/ч около 11 секунд и предлагает максимальную скорость 135 км/ч.

Если коротко

Новый электромобиль Citroën ë-С3 начнет продаваться в Украине в середине 2024 года. Объявленная цена – от 19990 евро за версию с пробегом 200 км и от 23300 евро за машину с автономностью в 320 км – касается всех европейских стран, в том числе и Украины. Кроме двух вариантов емкости батарей, предусмотрено два уровня оснащения – You и Max.

Обещано, что для украинского потребителя будет доступна также бензиновая версия нового С3, хотя более подробной информации об этом пока нет. Но можно ожидать, что Citroen C3 без индекса ë- не будет уступать электромобилю по основным характеристикам, да и в автосалоны поступит не намного позже.