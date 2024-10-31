Cистема политических соцопросов сломалась?

Президентские выборы в США в этом году столь же поляризуются, как и все остальные в современной истории, где сторонники обоих кандидатов не могут понять выбор другой стороны. Социальные опросы могут показать, кого поддерживают избиратели и почему. Данные таких опросов, несомненно, повлияли на недавнее заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он "отец искусственного оплодотворения", а также на поддержку вице-президентом Камалой Харрис фрекинга. И, предоставляя гражданам возможность понять и реагировать на взгляды и интересы друг друга, опросы обеспечивают важную платформу для демократического обсуждения.

Но в 2024 году опросы становятся еще более важными, поскольку они могут легитимизировать результаты выборов, к которым многие, особенно поощряемые Трампом и его союзниками, относятся скептически. В лучшем случае опросы смогут сохранить объективность; в худшем – дадут ложные результаты, подливая масла в уже нестабильную ситуацию. Если Харрис проигрывает в штатах, где она имела четырехпроцентное преимущество, демократы могут заподозрить нарушение честности выборов. Легко представить, что произойдет, если Трамп окажется в аналогичном положении, учитывая попытки республиканцев – включая неудачное восстание – отменить результаты проигравших выборов 2020 года, имея на тот момент отставание восемь процентов.

В своей идеальной форме опросы предоставляют очень полезную информацию. Если социологи опрашивают случайную выборку избирателей, и, что немаловажно, все соответствуют, результаты будут беспристрастны, а расчет погрешности будет относительно простым.

Но в мире, где многие больше не отвечают на телефонные звонки или сообщения из незнакомых номеров, случайная выборка стала недостижимой мечтой. Например, в опросе The New York Times вместе с Сиенским колледжем в шатких штатах, что поспособствовало отказу президента Джо Байдена от участия в гонке в июле, приняли участие 4 097 респондентов – лишь 1% из 410 000 случайно избранных людей, которым звонили социологи. (Уровень ответов был ниже среди труднодоступных, но важных демографических групп, таких как молодежь, испаноязычные граждане и люди без высшего образования).

Хотя социологи, использующие вероятностные методы, неохотно работают с неслучайными выборками, другие полностью отказались от случайного отбора и используют неслучайные методы – в частности, онлайн-опрос с добровольным участием. Несмотря на то, что опрос в Интернете может вносить предубеждения и давать неточные результаты.

Учитывая распространение неслучайных выборок, оба типа исследований сильно полагаются на всевозможные корректировки. Среди них главное использование инструментов для компенсации предубеждений в их (часто крайне нерепрезентативных) сырых данных. Например, доля молодежи, участвующей в опросе, обычно значительно ниже их доли в общей популяции, и часто в выборке не хватает республиканцев, что угрожает политическим опросам.

Но кто может сказать, правильна ли корректировка? Хотя опросник может знать часть молодежи в штате, он не может узнать процент республиканцев без – вы уже догадались – опроса. Даже если они могут скорректировать выборку до нужного процента республиканцев, почти невозможно определить, имеют ли они правильное соотношение консерваторов, не поддерживающих Трампа, и его сторонников.

Опрос необходимо перестроить с нуля. Первой проблемой является то, что социологи до сих пор мыслят в категориях случайных выборок и пытаются воспроизвести их с помощью статистических корректировок. Но принятие того, что опрос является неслучайным, является более реалистичным подходом. Теория неслучайных выборок хорошо развита и предоставила важные данные для исследования опросов, в частности, что незначительные ошибки пропущенных данных в демографических категориях, используемых в качестве инструментов, могут существенно изменить результаты.

Восстановление доверия к опросам требует более точной диагностики предвзятости, связанной с отказом от участия. Для этого был достигнут прогресс в разработке инструментов. Но между тем одним из способов выявить проблему является сравнение опроса с типичными респондентами (те 1%, о которых говорилось выше) с другим, привлекающим людей, менее склонных к участию.

Предположим, что одновременно проводятся два опроса по президентским выборам 2024 года. Один из них – обычный, с обычным уровнем ответов в 1%. В другом же респондентам платят за участие и уровень ответов составляет 30%. Если обе группы поддерживают Харрис на одинаковом уровне, значит, готовность отвечать на опрос не связана с содержанием ответов. Однако, если результаты отличаются, это свидетельствует о том, что люди, которые менее охотно участвуют в опросах, отличаются от типичных респондентов.

До выборов 2020 уже существовали определенные доказательства этого, что указывали на то, что опросы недооценивали поддержку Трампа. В противоположность этому, в 2022 году The New York Times вместе с Сиенским колледжем поставили эксперимент, в ходе которого были проведены два одновременных опроса: один с использованием стандартных методов (с уровнем ответов 1%) и другой, где респондентам платили по 30 долларов США за участие (с уровнем ответов 30%). Они не увидели разницы между оплачиваемыми и неоплачиваемыми ответами, что свидетельствовало о точности результатов их обычного опроса – и так оно и было.

Текущее состояние политического опроса напоминает "Франкенштейна" Мэри Шелли: случайная выборка мертва, а наши сумасшедшие ученые используют компенсацию и моделирование, чтобы вернуть ее к жизни. Они уже выпускали этого монстра раньше, сделав неправильные прогнозы для президентских выборов в США в 2016 и 2020 годах. Однако социологи были более точными на промежуточных выборах в 2018 и 2022 годах. Учитывая, что последний опрос The New York Times, проведенный вместе с Сиенским колледжем по выборам 2024 года, показывает почти равную поддержку Харрис и Трампа, можно надеяться, что в этом году этот монстр нанесет минимальный ущерб. Каков бы ни был результат, цель должна заключаться в том, чтобы навсегда держать его под контролем.

Copyright: Project Syndicate, 2024.

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