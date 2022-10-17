Четверть миллиарда под угрозой голода: США призвали продлить зерновое соглашение

Война в Украине может увеличить на 70 млн количество людей в мире, которые находятся в условиях острой продовольственной нестабильности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена и "Голос Америки" .

По его словам, в начале 2022 года более 190 млн человек оказались в условиях острой продовольственной нестабильности.

"Война в Украине может добавить к ним еще 70 млн человек. Миллионы сталкиваются с голодом и недоеданием", - заявил он.

Блинкен отметил, что комбинированное воздействие глобальной пандемии, растущее давление климатического кризиса, высокие цены на энергоносители и удобрения, а также вооруженные конфликты, "включая жестокую агрессивную войну России против Украины", нарушили производственные цепи и цепи поставок и привели к резкому снижению продовольственной безопасности в мире, особенно для наиболее уязвимых слоев населения.

В свою очередь посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд выступила с заявлением по поводу Всемирного дня продовольствия, подчеркнув, что инициатива ООН по вывозу зерна из украинских портов принесла более 7 миллионов метрических тонн крайне необходимого продовольствия во всем мире.

Томас-Гринфилд призвала мировое сообщество обратить внимание на причины отсутствия продовольственной безопасности – растущие цены на энергоносители, изменение климата, COVID и самый коварный источник голода – конфликты.

Напомним, 123 млн человек или 12% населения стран Африки к югу от Сахары сталкиваются с острой нехваткой продовольствия из-за войны, усиления беспорядков и засухи в некоторых частях континента.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.