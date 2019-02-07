Чумак підозрює політичних опонентів у прослуховуванні штабу Гриценка

Чумак заявив про втручання у виборчий процес

Технические устройства, которые были найдены в штабе кандидата в президенты Анатолия Гриценко, были установлены абсолютно незаконно и явлюется прямым вмешательством в избирательный процесс. Об этом во время пресс-конференции сказал руководитель Центрального штаба Анатолия Гриценко и народный депутат Виктор Чумак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Гриценко.

"Это вмешательство в избирательный процесс, это незаконно. Очень мало частных организаций способны с этим работать. Мы можем подозревать политических оппонентов, которые имеют службы безопасности, разведки и контрразведки, способные устанавливать в помещения такие устройства", - уверен Чумак.

Руководитель штаба продемонстрировал журналистам устройства, которые нашли в штабе, а также скрытую видеокамеру.

Виктор Чумак добавил, что лично написал заявление о преступлении.

"Ее подследственность не СБУ и ГПУ, а специальное подразделение Нацполиции по защите избирательного процесса и защиты избирателей. Мы надеемся, что оно начнет разбираться с этим заявлением. Это будет тестом на способность провести нормальный избирательный процесс", - заверил руководитель штаба.

В то же время, по словам заместителя председателя штаба по вопросам безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами Виктора Трепака, эти технические устройства принимают сигнал управления по радиоканалу.

"Они нужны, чтобы включать и выключать различные устройства, которые могут снимать информацию. Однозначно мы не можем утверждать, с какой целью это было установлено и когда. Нас настораживает, что этот прибор был замаскирован", - рассказал Трепак.