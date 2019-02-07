Чумак підозрює політичних опонентів у прослуховуванні штабу Гриценка

Фото: Віктор Чумак (прес-служба Гриценка)

Чумак заявив про втручання у виборчий процес

Технічні пристрої, які були знайдені у штабі кандидата у президенти Анатолія Гриценка, були встановлені абсолютно незаконно та є прямим втручанням у виборчий процес. Про це під час прес-конференції сказав керівник Центрального штабу Анатолія Гриценка та народний депутат Віктор Чумак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Гриценка.

"Це втручання у виборчій процес, це незаконно. Дуже мало приватних організацій спроможні із цим працювати. Ми можемо підозрювати політичних опонентів, які мають служби безпеки, розвідки та контррозвідки, спроможні встановлювати в приміщення такі пристрої", - впевнений Чумак.

Керівник штабу продемонстрував журналістам пристрої, які знайшли в штабі, а також приховану відеокамеру.

Віктор Чумак додав, що особисто написав заяву про злочин.

"Її підслідність не СБУ та ГПУ, а спеціальний підрозділ Нацполіції із захисту виборчого процесу та захисту виборців. Ми сподіваємось, що він почне розбиратись із цією заявою. Це буде тестом на спроможність провести нормальний виборчий процес", - запевнив керівник штабу.

У той же час, за словами заступника голови штабу з питань безпеки та взаємодії з правоохоронними органами Віктора Трепака, ці технічні пристрої приймають сигнал керування по радіоканалу.

"Вони потрібні, щоб вмикати та вимикати різні пристрої, які можуть знімати інформацію. Однозначно ми не можемо стверджувати, з якою метою це було встановлено та коли. Нас насторожує, що цей пристрій був замаскований", - розповів Трепак.