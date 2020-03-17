Фото: Віктор Чумак (РБК-Україна)

Чумак був в.о глави Офісу генпрокурора

Виконуючий обов'язки глави Офісу генпрокурора Віктор Чумак подав у відставку. Відповідну заяву він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Чумак подякував всім за підтримку.

Фото: заява Чумака про звільнення (facebook.com)

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада України призначила новим генпрокурором України Ірину Венедіктову. До цього вона виконувала обов'язки голови Державного бюро розслідувань.

Перед голосування Венедіктова заявила, що всі справи, які можна швидко і законно завершити, будуть завершені. Разом з тим, вона заявила, що в Україні немає політичних переслідувань.

Венедиктова пообіцяла на посаді генерального прокурора не займатися торгівлею справами.

РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський пропонував Верховній раді призначити т.в.о. глави Державного бюро розслідувань Ірину Венедіктову генеральним прокурором. Відповідний проект постанови був зареєстрований у Раді 16 березня.

Разом з тим, сьогодні нардепи розглянуть питання про міністра економичного розвитку. Ним може стати Ігор Петрашко.