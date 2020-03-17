ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Чумак подав у відставку

Новини » Політика     17.03.2020 - 10:11
Чумак подав у відставку
Фото: Віктор Чумак (РБК-Україна)

Чумак був в.о глави Офісу генпрокурора

Виконуючий обов'язки глави Офісу генпрокурора Віктор Чумак подав у відставку. Відповідну заяву він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Чумак подякував всім за підтримку.

Чумак подав у відставкуФото: заява Чумака про звільнення (facebook.com)

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада України призначила новим генпрокурором України Ірину Венедіктову. До цього вона виконувала обов'язки голови Державного бюро розслідувань.

Перед голосування Венедіктова заявила, що всі справи, які можна швидко і законно завершити, будуть завершені. Разом з тим, вона заявила, що в Україні немає політичних переслідувань.

Венедиктова пообіцяла на посаді генерального прокурора не займатися торгівлею справами.

РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський пропонував Верховній раді призначити т.в.о. глави Державного бюро розслідувань Ірину Венедіктову генеральним прокурором. Відповідний проект постанови був зареєстрований у Раді 16 березня.

Разом з тим, сьогодні нардепи розглянуть питання про міністра економичного розвитку. Ним може стати Ігор Петрашко.

Чумак назвав підозри ДБР у справі Порошенка необгрунтованими  Чумак став в. о. генпрокурора України
Новини України Віктор Чумак
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся