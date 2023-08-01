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Чудотворный поцелуй Свитолиной. Монфис одержал легкую победу после "безе" супруги

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Вашингтон, Вторник 01 августа 2023 11:27
Чудотворный поцелуй Свитолиной. Монфис одержал легкую победу после "безе" супруги Фото: Элина Свитолина и Гаэль Монфис во время фотосессии (instagram.com/g.e.m.s.life)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Элина Свитолина страстно подстегнула своего мужа Гаэля Монфиса к победе на старте турнира в столице Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter соревнований.

Французский ветеран в первом круге Washington Open встретился с американцем Бьорном Фратанджело. Гору взял более опытный европеец.

Монфис одолел хозяина кортов в двух сетах (6:3, 6:4). Француз победил в классическом стиле, оформив по одному брейку в каждой из партий. За всего 72 минуты на корте 36-летний теннисист оформил 6 эйсов, допустил лишь одну двойную ошибку и набрал 88% очков на первой подаче.

"Секретным оружием" Монфиса стала поддержка жены. Перед матчем Свитолина наградила мужа поцелуем. Следовательно, семейная мотивация позволила французскому теннисисту одержать всего третью победу в нынешнем сезоне.

Кто такой Гаэль Монфис

Уроженец пригорода Парижа, попал в тур в 2004 году. Пик рейтинга ATP – 6-е место в ноябре 2016-го.

Полуфиналист French Open-2008 и US Open-2016. Дважды выходил в четвертьфинал Олимпийских игр (2008, 2016). В общей сложности выиграл 11 турниров ATP, еще 22 раза уступал в финалах соревнований. Последний триумф – австралийская Аделаида в прошлом году.

В 2019 году начал встречаться со Свитолиной, на которой женился в 2021-м. В прошлом году в теннисной семье родилась дочь Скаи. Прозвища Монфиса – Ла Монф и Слайдермен.

К слову, ранее Свитолина выбила нейтральную белоруску Азаренко в первом круге Washington Open.

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Теннис Элина Свитолина
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