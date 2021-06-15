Чудо-гол з центру поля, перемога Словаччини і раптова осічка Іспанії: підсумки дня на Євро-2020

Чехія ефектно перемогла Шотландію в Глазго, Словаччина в більшості здолала Польщу. А Іспанія допустила осічку вже на старті турніру.
Підсумки четвертого ігрового дня - в матеріалі РБК-Україна.
Досить рядовий матч для нейтрального глядача на Євро-2020 міг таким і залишитися. Шотландія серйозно тиснула на ворота чехів протягом усього поєдинку, але свої моменти не реалізувала. А Чехія показала високу ефективність біля воріт Девіда Маршалла.
У другому ж таймі сталася подія, ймовірно, всього турніру. Форвард Чехії Патрік Шик отримав м'яч після перехоплення від партнерів і побіг вперед. Побачивши, що воротар Шотландії вийшов далеко з воріт, він зважився на удар майже з центру поля. І удар вийшов точним. Девід Маршал на всіх парах біг до воріт, але це було марно. У підсумку він тільки заплутався в сітці, влетівши в неї на швидкості.
Збірна Польщі, як і очікувалося, грала проти словаків з позиції сили, регулярно підбираючись до чужого штрафного майданчика і завдаючи багато ударів. Але все це було не дуже ефективно, особливо на тлі автоголу від воротаря Войцеха Щенсни в першому таймі.
Зрівняти рахунок полякам вдалося на самому початку другої половини. Але всі зусилля партнерів через деякий час нівелював Гжегош Крихов'як, заробивши другу жовту картку і залишивши Польщі в меншості на решту півгодини.
Словаччина змогла скористатися ситуацією вже через сім хвилин. Мілан Шкріньяр забив, як виявилося, переможний гол для словаків, а сама команда захищала результат залишок матчу, незважаючи на чисельну перевагу.
Іспанія мала масу можливостей підтвердити свій статус впевненого фаворита зустрічі зі Швецією, але їх щоразу підводила реалізація моментів. Шведи захищалися щосили, але в цьому випадку можна говорити про те, що іспанці втратили два очки і віддали одне шведам, оскільки по грі претендували на перемогу.
Але Швеція теж могла забивати. У першому таймі форвард Олександр Ісак пробив у штангу і тоді ситуація могла б розвиватися зовсім інакше. Але в підсумку 0: 0. Приємний результат для шведів і сумний для іспанців.