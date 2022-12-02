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ЧМ-2022: Уругвай напрасно одолел сборную Ганы и пролетел мимо плей-офф Мундиаля

Фото: Хорхиан Де Арраскаэта (крайний слева) оформил дубль (facebook.com/fifaworldcup)
Автор: Антон Федорцив

Уверенной победой сборной Уругвая завершился матч 3-го тура группового этапа против национальной команды Ганы. Однако этого оказалось маловато для выхода в 1/8 финала турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат мира-2022, группа H, 3-й тур

Гана – Уругвай – 0:2

Голы: Де Арраскаэта, 26, 32

Нереализованный пенальти: Андре Айю, 21 (Г)

Начался матч с традиционной разведки. Но постепенно латиноамериканцы очертили намерение владеть инициативой. Однако, едва уругвайцы добавили, как проворонили выпад сборной Ганы.

Африканцы организовали атаку с ударом Джордана Айю с линий штрафной. Кипер отбил мяч перед собой, а Кудус упал на добивании после контакта с оппонентом – арбитр назначил одиннадцатиметровый после того, как вмешался VAR. Тем не менее, Андре Айю с отметки переиграть Рочета не сумел.

Для того, чтобы ответить ганцам, Уругвай потратил каких-то пять минут. Опасность пришла с правого фланга, откуда прострел не смогли остановить сразу два защитника. С выстрелом Суареса правой справился кипер, но Де Арраскаэта головой буквально с метра добил мяч в сетку.

Дальше больше. На 32-й минуте сработала та же связка "селесте". На входе в штрафную зону Суарес перебросил мяч через соперника, а тот же Де Арраскаэта росскошно пробил с лета – 0:2 по итогам первой половины!

На второй тайм сборная Ганы вышла с настроем отыграться. И уже первая атака африканцев вполне могла завершиться голом. Это Букари неудачно пробил, но Кудус попробовал подправить мяч в ворота – немного не повезло.

Уругвай вскоре ответил моментом Пельистри. Ассистировал резервисту МЮ почти вдвое старше Суарес. Ветеран сбросил таланту под удар в пределах штрафной – атакующий хавбек метров с десяти пробил рядом со штангой.

Концовка матча прошла в спокойном темпе, поскольку все смирились со своими ролями. Но неожиданно в параллельном матче забили корейцы, поэтому сборной Уругвая нужно было увеличивать преимущество. Времени на это не хватило – "селесте" драматически едут домой.

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