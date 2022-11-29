ЧМ-2022: США минимально одолели сборную Ирана в борьбе за место в 1/8 финала

Чемпионат мира-2022, группа B, 3-й тур

Иран – США – 0:1

Гол: Пулишич, 38

В стартовые полчаса американцы дважды всерьез угрожали воротам сборной Ирана. Первый эпизод завершился ничем, поскольку никто не успел на опасный фланговый прострел. А во втором вратарь среагировал на удар Веа головой. Были и другие моменты.

А на 38-й минуте сборная США повела в счете. В примерной атаке американцев мяч оказался на правом фланге у Деста, который головой сбросил мяч в центр. Туда ворвался Пулишич и отправил мяч в сетку, опередив всех оппонентов.

В начале и в середине второго тайма Иран несколько раз мог сравнять цифры на табло. Вот Годдос первым отозвался на фланговый навес, но пробил над перекладиной. Вскоре он же пробил мимо девятки метров из десяти. А выстрел Мусаха со штрафного на 69-й минуте пролетел выше ворот.

Последний шанс иранцы упустили в добавленное арбитром время. Лишь в последний момент Циммерман выбил уже катившийся в ворота сборной Штатов мяч. В то же время один из иранцев упал в штрафной, но судейский свисток промолчал.

В конце концов США одержали минимальную победу и со второго места в группе вышли в плей-офф. В рамках 1/8 финала турнира американцы встретятся со сборной Нидерландов. Матч состоится 3 декабря.