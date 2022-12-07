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ЧМ-2022: полный график матчей 1/4 финала Мундиаля

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Эр-Райян, Среда 07 декабря 2022 12:30
ЧМ-2022: полный график матчей 1/4 финала Мундиаля Фото: Гонсалу Рамуш и Рафаэль Леау забили четыре мяча сборной Португалии (facebook.com/PORTUGAL)
Автор: Антон Федорцив

Программа второго раунда поединков на вылет Кубка мира в Катаре начнется в пятницу. Всего сыграют четыре матча в течение двух дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

После стадии 1/8 финала Мундиаль впервые со старта турнира взял паузу. Она продлится всего два дня. Вернутся с отдыха национальные команды в пятницу и субботу.

9 декабря в 17:00 первую путевку в полуфинал ЧМ-2022 разыграют сборные Хорватии и Бразилии. Матч состоится в Эр-Райяне. В первом раунде балканцы только в серии пенальти обыграли Японию, а пентакампеоны разгромили Южную Корею (4:1). В 21 час начнется римейк финала Мундиаля-1978 – Нидерланды будут противостоять сборной Аргентины.

В субботу первыми на поле выйдут национальные команды Марокко и Португалии. "Атласские львы" уже выбили других пиренейцев – Испанию – в серии пенальти. Зато португальская команда сокрушила Швейцарию в 1/8 финала (6:1) с хет-триком Рамуша. Старт матча – 17:00.

Вечером 10 декабря за последнее место в полуфинале чемпионата мира будут бороться сборные Англии и Франции. В первом раунде плей-офф у обеих команд не было проблем – "Три льва" разгромили Сенегал (3:0), а галлы легко одолели сборную Польши (3:1).

"Суспильне" и MEGOGO транслируют матчи в прямом эфире и в записи. Трансляции будут доступны на региональных телеканалах (например, "Суспильне Киев") и платформе "Суспильне Спорт". В эфире "Радио Проминь" будут идти радиотрансляции матчей.

ЧМ-2022: полный график матчей 1/4 финала Мундиаля

К слову, накануне Португалия уничтожила сборную Швейцарии в последнем матче 1/8 финала ЧМ-2022.

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