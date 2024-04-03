Четырехкратный чемпион Формулы-1 намекнул на возвращение в чемпионат

36-летний немец ведет разговоры о возобновлении выступлений в F1. Пока многократный чемпион "Большого цирка" не принял окончательного решения о возвращении в гонки.

"Я разговаривал с несколькими руководителями. У меня есть мысли о возвращении, но все мое время они не занимают. У меня трое детей, поэтому есть чем заняться. Однако, мысли вернуться есть. Общался с Тото Вольффом из "Мерседеса", с другими руководителями. Но не только о гонках, ничего конкретного пока не скажу", – заявил Феттель.

"Мерседес" стал одной из команд с открытыми вакансиями на сезон-2025. Многолетний пилот немецко-британской конюшни Льюис Хэмилтон начнет следующий год в рядах "Феррари". В свою очередь на его место претендуют юниор Антонелли, ветеран Алонсо и пилот Скудерии Сайнс.

Кто такой Себастьян Феттель

Немецкий гонщик и один из самых успешных пилотов в истории Формулы-1. Четырехкратный чемпион мира (2010, 2011, 2012, 2013 гг.).

В Королевских автогонках дебютировал на Гран-при США-2007, где финишировал 8-м. Вторую часть сезона-2007 провел в "Торо Россо" и стал 4-м на Гран-при Китая. В сезоне-2008 сенсационно триумфовал на Гран-при Италии, стартовав с поула. Стабильными выступлениями заработал место в старшей команде "красных быков".

В составе "Ред Булла" провел 6 сезонов, в четырех из которых финишировал первым в чемпионате. Оттуда перебрался в "Феррари", но так и не смог вернуть титул легендарной конюшне. Последние два сезона провел за рулем "Астон Мартина".

Всего в активе Феттеля 53 победы в Формуле-1, что является четвертым результатом в истории чемпионата. Также немец завоевал 57 поулов и показал 38 самых быстрых кругов. Объявил о завершении карьеры после сезона-2022.