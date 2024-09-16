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В Черном и Средиземном морях зафиксированы российские носители "Калибров": какой залп

Понедельник 16 сентября 2024 07:30
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В Черном и Средиземном морях зафиксированы российские носители "Калибров": какой залп Фото: русский корабль (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 06:00, 16 сентября, военные фиксируют в Черном и Средиземном морях вражеские ракетоносители. В общей сложности замечено шесть кораблей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Военно-морских сил ВСУ.

В частности, в Черном море находится 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 4 ракет.

В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Однако в Средиземном море замечено сразу 5 кораблей, 4 из которых являются носителями "Калибров" с общим залпом до 32 ракет.

Кроме того, военные сообщили, что за сутки в интересах страны-агрессора России проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю - 12 судов, из них 7 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю - 11 судов, из них 5 двигались из пролива Босфор.

В ВМС добавили, что Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

В Черном и Средиземном морях зафиксированы российские носители &quot;Калибров&quot;: какой залп

Напомним, за прошедшие сутки в Черном море находились сразу 16 российских кораблей. 7 из них были носителями "Калибров" с общим залпом до 48 ракет.

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