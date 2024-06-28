В Черном и Азовском морях замечены 3 российских носителя ракет типа "Калибр"
В Черном и Азовском морях на утро 28 июня зафиксировано пребывание 10 российских кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет типа "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).
По информации военных, по состоянию на 06:00 замечено:
- в Черном море 2 вражеских корабля, 1 из них является носителем крылатых ракет "Калибр";
- в Азовском море 8 вражеских кораблей, 2 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.
Кроме того, зафиксировано 2 вражеских корабля в Средиземном море. Оба являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.
Также в ВМС ВСУ добавили, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:
- к Черному морю – 6 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- до Азовского моря – 9 судов, из них 6 двигались из пролива Босфор.
Напомним, что за прошедшие сутки самыми горячими направлениями фронта оставались Торецкий, Покровский и Кураховский. В частности, на Покровском направлении армия РФ потеряла более 300 солдат.
Ранее РБК-Украина сообщало, как украинский летчик на МиГ-29 сбил два шахеда за один вылет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.