В Черном море зафиксирован российский носитель "Калибров": какой возможен залп

По состоянию на 06:00, 23 января, Россия снова держит в Черном море корабль. Он является носителем крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 4 ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Военно-морских сил ВСУ.
В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют, как и в предыдущие дни. Однако 6 судов россиян зафиксировано в Средиземном море, из которых сразу два являются ракетоносителями с общим залпом до 22 "Калибров".
Также в ВМС ВСУ проинформировали, что за сутки в интересах страны-агрессора проход Керченским проливом осуществили:
Кроме того, военные добавили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.
Напомним, неделю назад спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил, зачем россияне держат корабли в Средиземном море.
По его словам, эти суда не демонстрируют признаков активного применения. В свою очередь их присутствие в данном регионе, является скорее частью постоянного оперативного присутствия, а не подготовкой к боевым действиям.
Он также рассказал, что раньше эти корабли базировались в Тартусе, но сейчас "они просто болтаются в море".
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