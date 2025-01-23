В Черном море зафиксирован российский носитель "Калибров": какой возможен залп

В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют, как и в предыдущие дни. Однако 6 судов россиян зафиксировано в Средиземном море, из которых сразу два являются ракетоносителями с общим залпом до 22 "Калибров".

Также в ВМС ВСУ проинформировали, что за сутки в интересах страны-агрессора проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море ни одного судна;

в Азовское море - 3 судна, из них 2 двигались из пролива Босфор.

Кроме того, военные добавили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.