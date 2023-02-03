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В Черном море появился еще один ракетоноситель: сколько "Калибров" враг держит наготове

Фото: Россия вывела в Черное море два ракетоносителя (скриншот youtube)
Автор: Наталья Юрченко

Россия вывела в Черное море десяток кораблей. На боевом дежурстве находятся два ракетоносителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативного командования "Юг" полковника Владислава Назарова в Telegram.

"В корабельной группировке вражеского флота в Черном море вновь увеличено количество ракетоносителей. Среди 10 кораблей 2 надводных носителя "Калибров"", - отметил он.

Общий залп может составлять 16 ракет типа "Калибр".

Также Назаров предупредил, что оккупанты усилили разведку беспилотниками. Фиксируется подготовка к возможным обстрелам Украины.

"Не исключена и массированная ракетная атака с применением авиации. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, будьте бдительны и внимательны", - предупредил военный.

Следует отметить, что вчера РФ держала в Черном море только один ракетоноситель.

Напомним, спикер Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк предположила, что Россия может готовиться к новой ракетной атаке. Об этом свидетельствуют маневры врага в Черном море.

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