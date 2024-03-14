"Черноморец" получил и потерял право на проведение матчей УПЛ со зрителями: что произошло

Одесский "Черноморец" не сможет принять болельщиков в домашнем поединке отечественной Премьер-лиги против ровенского "Вереса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интернет-издание "Думская" .

Матч "Черноморец" – "Верес" назначен на 17 марта. "Моряки" примут гостей на стадионе "Черноморец". Стартовый свисток встречи намечен на 15:30.

Накануне "моряки" объявили о возвращении фанатов на трибуны. Менеджмент "Черноморца" получил разрешение Одесской ОВА на частичное заполнение секторов одноименной арены. Одесситы собирались допустить около двух тысяч болельщиков.

Впрочем, впоследствии областные власти изменили мнение относительно безопасности такой идеи. Из-за постоянных атак региона российской армией, в том числе и баллистическими ракетами, скопление даже нескольких сотен людей может иметь негативные последствия. По мнению заместителя председателя Одесской ОВА Дмитрия Радулова, одесские фанаты не успеют эвакуироваться в укрытия.

"За такой короткий промежуток времени очень трудно болельщикам вовремя покинуть трибуны и прибыть в укрытие. Даже если болельщиков незначительное количество по сравнению с проектной вместимостью стадиона", – заявил чиновник и настоял на смене времени начала поединка.