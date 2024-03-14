ua en ru
Чт, 14 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Черноморец" получил и потерял право на проведение матчей УПЛ со зрителями: что произошло

Одесса, Четверг 14 марта 2024 14:43
UA EN RU
"Черноморец" получил и потерял право на проведение матчей УПЛ со зрителями: что произошло Фото: Трибуны арены "Черноморец" останутся пустыми (facebook.com/fc.chernomorets)
Автор: Антон Федорцив

Одесский "Черноморец" не сможет принять болельщиков в домашнем поединке отечественной Премьер-лиги против ровенского "Вереса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интернет-издание "Думская".

Матч "Черноморец" – "Верес" назначен на 17 марта. "Моряки" примут гостей на стадионе "Черноморец". Стартовый свисток встречи намечен на 15:30.

Накануне "моряки" объявили о возвращении фанатов на трибуны. Менеджмент "Черноморца" получил разрешение Одесской ОВА на частичное заполнение секторов одноименной арены. Одесситы собирались допустить около двух тысяч болельщиков.

Впрочем, впоследствии областные власти изменили мнение относительно безопасности такой идеи. Из-за постоянных атак региона российской армией, в том числе и баллистическими ракетами, скопление даже нескольких сотен людей может иметь негативные последствия. По мнению заместителя председателя Одесской ОВА Дмитрия Радулова, одесские фанаты не успеют эвакуироваться в укрытия.

"За такой короткий промежуток времени очень трудно болельщикам вовремя покинуть трибуны и прибыть в укрытие. Даже если болельщиков незначительное количество по сравнению с проектной вместимостью стадиона", – заявил чиновник и настоял на смене времени начала поединка.

К слову, ранее тренер "Черноморца" Касьяненко не вернулся в Украину с тренировочных сборов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Чемпионат Украины УПЛ фанати Черноморец
NEWS
ISW пишет о риске прорыва РФ на фронте. Эксперт объяснил, почему это не так
ISW пишет о риске прорыва РФ на фронте. Эксперт объяснил, почему это не так
DAILY
Курс на Юг. Как Украина ищет союзников вне Европы и США
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Курс на Юг. Как Украина ищет союзников вне Европы и США