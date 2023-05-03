"Черноморец" в битве середняков УПЛ уверенно обыграл "Колос"
Разгромной победой одесского "Черноморца" над "Колосом" из Ковалевки завершился матч 24-го тура чемпионата Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Украина, Премьер-лига, 24-й тур
"Черноморец" – "Колос" – 3:0
Голы: Бадибанга, 7, Чоботенко, 58 (автогол), Демченко, 71
Удаление: Исаенко, 78 (К, прямая красная карточка)
"Моряки" повели в счете уже на 7-й минуте благодаря стандарту. После навеса с углового самым ловким в штрафной гостей оказался Бадибанга. Волынец среагировал на удар бельгийца головой, но мяч от рук голкипера влетел в ворота.
Забитый мяч добавил одесситам уверенности. Еще в первом тайме "Черноморец" мог развить свой успех. В частности, Волынец справился с опасным выстрелом Алефиренко с линии штрафной. Путря же неудачно пробил головой метров с десяти. "Колос" пришел в себя перед перерывом – Болбат не успел замкнуть дальнюю штангу после прострела Кравченко, а Лысенко пробил рядом со стойкой с линии штрафной.
За расточительность ковалевцы поплатились во второй 45-минутке. На 58-й гол в свои ворота "привез" Чоботенко. Защитник "Колоса" так стремился сыграть через вратаря, что забросил мяч за спину Волынцу, которому всячески мешал спасти положение Алефиренко...
Ковалевцы могли размочить счет на 63-й минуте, но Болбат попал в штангу с выгодной позиции. В свою очередь, своим шансом вскоре воспользовался хавбек хозяев Демченко. Он подкараулил ошибку Волынца после несложного удара Путри и на добивании отправил мяч в сетку – 3:0 в итоге.
Благодаря этой победе "Черноморец" поднялся на 9-е место в турнирной таблице УПЛ. "Моряки" имеют в активе 26 очков. В свою очередь "Колос" набрал на 4 пункта больше и удержался на 8-й позиции.
К слову, ранее "Днепр-1" разбил "Металлист" с хет-триком Пеглоу.
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