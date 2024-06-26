Черногория открыла путь к завершению переговоров о вступлении в ЕС, - Мишель

Вступление Черногории в ЕС

Черногория - одна из восьми нынешних стран-кандидатов на вступление в ЕС вместе с Албанией, Молдовой, Сербией, Северной Македонией, Турцией, Грузией и Украиной.

В июне 2012 года ЕС начал переговоры с Черногорией о вступлении. После открытия всех разделов переговоров страна пользуется широкой поддержкой среди официальных лиц членов ЕС, а вступление страны в блок считается возможным до 2025 года.

Напомним, в феврале 2023 года мы сообщали, что Черногория решила проблему, которая препятствовала ее вступлению в Евросоюз.

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