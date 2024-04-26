Чернобыль и ядерный террор оккупантов. Почему трагедия на АЭС могла повториться

Авария на Чернобыльской АЭС 38 лет назад была признана крупнейшей техногенной катастрофой в истории. Спустя годы украинская атомная станция вновь оказалась в опасности. Более месяца в оккупации, угроза утечки радиации, 600-часовая смена персонала – все эти события пережил Чернобыль в начале полномасштабной войны

Подробнее о трагедии на ЧАЭС, как советская власть пыталась скрыть информацию о ней и что происходило на станции после вторжения российских войск – в материале РБК-Украина .

При подготовке использовались: информация сайта Чернобыльской АЭС, публикации Украинского института национальной памяти, заявление министра энергетики Германа Галущенко, заявление спикера СБУ Артема Дехтяренко, данные Wikipedia.

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Наивысший уровень опасности. Что известно об аварии на ЧАЭС и ее последствиях

Ночью 26 апреля 1986 во время испытаний ядерного реактора на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв. Начался масштабный пожар, а реактор с ядерным топливом был полностью разрушен.

Вследствие аварии в воздух поднялось облако радиоактивных веществ, которое накрыло значительные территории Украины, Беларуси, а также часть России и стран Европы.

Выброс радиоактивных веществ в окружающую среду составил до 380 млн кюри. Аварии был присвоен максимальный 7-й уровень опасности по Международной шкале ядерных событий (INES). Для сравнения, по время аварии на АЭС в Фукусиме в 2011-м (также 7-й уровень по шкале INES) выброс радиации составил лишь 20% от объема выбросов на ЧАЭС.

Около 5 млн га земель стали непригодными для сельскохозяйственных работ после аварии. Вокруг ЧАЭС была создана 30-километровая зона отчуждения, уничтожены и захоронены сотни мелких населенных пунктов, около 200 тыс. человек были эвакуированы из зон загрязнения. Припять, где жили семьи работников станции, стал городом-призраком.

Работы по ликвидации аварии на ЧАЭС продолжались до 1987 года, в них было задействовано около 240 тыс. человек.

В 1986 году над зданием 4 блока ЧАЭС был возведен защитный "саркофаг", а в 2015 ввели в эксплуатацию новую арку "Укрытие-2". Согласно программе по снятию с эксплуатации атомной станции, к 2065 году ЧАЭС должна стать экологически безопасным объектом.

Фото: АЭС после взрыва (Getty Images)

Точное количество жертв трагедии в Чернобыле не установлено. Спасатели, которые работали на станции в первые дни после аварии, получили несовместимые с жизнью дозы радиации. От острой лучевой болезни скончался 31 человек. За следующие 15 лет последствия радиоактивного воздействия стали причиной гибели от 60 до 80 человек.

По данным медицинских исследований, после Чернобыльской аварии произошел скачок выявления онкозаболеваний среди населения Европы. ВОЗ публиковала данные о возможной гибели 4 тыс. человек в результате трагедии.

Как в СССР пытались скрыть масштабы катастрофы

В первые дни после аварии на ЧАЭС украинцы не подозревали о серьезности произошедшего. О катастрофе не говорили ни власти, ни СМИ. Как отмечают в Украинском институте национальной памяти (УИНП), руководство и спецслужбы СССР отнесли к категории "секретно" всю информацию об опасности радиоактивного заражения.

27 апреля началась эвакуация людей из Припяти и ближайших сел, но новостные программы продолжали молчать о случившемся. Только в вечернем выпуске программы "Время" ведущая без подробностей сообщила, что на Чернобыльской АЭС произошла авария, в результате которой один из реакторов поврежден, пострадавшим оказывается помощь и создана правительственная комиссия.

И даже в последнем номере местной чернобыльской газеты вместо информации об аварии напечатали "успокоительное" сообщение: "Советские люди могут жить спокойно: партия глубоко осознает свою ответственность за будущее государства".

Между тем приближались майские праздники с многолюдными демонстрациями. Несмотря на то, что облако радиоактивной пыли двигалось на Киев, власти не стали отменять парад. 1 мая на улицы столицы вышли тысячи людей.

Руководитель СССР Михаил Горбачев рассказал подробно о Чернобыле только 14 мая 1986 в своем обращении к гражданам.

Масштабы катастрофы пытались скрыть и за пределами Союза при том, что повышение уровня радиации после аварии сразу ж зафиксировали в Швеции, а ветер нес выбросы в Финляндию и дальше.

В одном из первых сообщений Управления КГБ по Киеву и области 26 апреля отмечалось: "С целью недопущения утечки информации, распространения ложных и панических слухов организован контроль исходящей корреспонденции, ограничен выход абонентов на международные линии связи".

Лидеры G7 призывали предоставить данные об аварии, но советское руководство убеждало, что "не все так страшно", радиационную обстановку якобы удалось стабилизировать и для жизни людей нет опасности.

КГБ контролировал перемещение иностранных делегаций, прослушивал телефонные звонки иностранцев, которые приезжали в Киев в поисках правдивой информации.

Фото: последствия аварии пытались скрыть (Getty Images)

Настоящие диагнозы пострадавших от облучения радиацией также скрывали.

"По данным Шевченковского РО УКГБ, администрация Киевской области и 25 больниц, основываясь на указании Минздрава УССР, в историях болезней пациентов с признаками лучевой болезни указывают диагноз "вегетососудистая дистония". Об этом говорилось в справке 6 отдела киевского УКГБ, содержание которой приводит УИНП.

Захват ЧАЭС. Угроза утечки ядерного топлива, персонал в плену

Чернобыльская АЭС вновь оказалась под угрозой 24 февраля 2022. Российские войска оккупировали атомную станцию, проникнув туда с территории Беларуси.

У врага была тяжелая военная техника, которая могла нанести значительный вред сооружениям станции и повлечь риск радиационной аварии в случае боевых действий. Поэтому военные Нацгвардии, которые находились на АЭС в тот момент, приняли решение сложить оружие и сдались в плен.

Персонал станции, который вышел на смену 23 февраля, также оказался в заложниках. Люди были вынуждены был оставаться на рабочих местах в 50 раз дольше предусмотренного. Вместо 12 часовой смены они отработали более 600 часов.

Только через 3 недели оккупации персонал удалось частично эвакуировать. Вместо них для поддержания работы станции прибыло 46 добровольцев из числа сотрудников.

Фото: Чернобыльская АЭС после деоккупации (Виталий Носач, РБК-Украина)

Из-за обстрелов 9 марта 2022 станция была полностью обесточена. Хотя ЧАЭС выведена из эксплуатации, предприятие остается огромным комплексом с тремя хранилищами отработанного ядерного топлива и рядом площадок с радиоактивными отходами.

Блэкаут на станции мог привести к потере контроля над системами безопасности, выходу из строя насосов бассейна-охладителя хранилища ядерного топлива, что грозило утечкой радиации и ее дальнейшим распространением на территории Украины, РФ, Беларуси и Европы.

Электропитание, необходимое для хранения опасного отработанного ядерного топлива, подавалось только через дизель-генераторы. Внешнее энергоснабжение станции удалось восстановить только 14 марта.

В Украине назвали действия оккупантов на Чернобыльской АЭС актом "ядерного терроризма".

СБУ собрало доказательства того, что российские военные нарушили нормы ядерной безопасности. В частности, повредили сооружения и заминировали территорию, сделали невозможным регулярный внешний мониторинг радиации и непрерывную поставку запчастей, топлива и расходных материалов. Оккупанты также удерживали персонал в стрессовых условиях, увеличивая вероятность профессиональных ошибок.

"Превратив ЧАЭС в свою временную военную базу, РФ грубо нарушила Женевскую конвенцию, прямо запрещающую совершать нападения на ядерные объекты в условиях вооруженного конфликта", – сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Чернобыль после деоккупации

Под давлением ВСУ 31 марта 2022 российские войска покинули Чернобыль, а 2 апреля над станцией снова подняли украинский флаг.

С собой оккупанты забрали сотни автомобилей и компьютеров. Они разграбили современную лабораторию в зоне отчуждения, полицейский участок, отель и офисы в Чернобыле. Также россияне похитили 1500 дозиметров радиации и практически все средства пожаротушения, которые находились в распоряжении ЧАЭС. Сумма ущерба составила 135 млн долларов.

Однако российские захватчики также забрали с собой частичку Чернобыля в виде дозы облучения, поскольку рыли окопы Рыжем лесу – одном из наиболее загрязненных мест зоны, а также передвигались на тяжелой технике, поднимая в воздух радиоактивную пыль.

"Заражен не только весь личный состав оккупантов и "трофеи", но и вся военная техника, прошедшая через Чернобыль, – около 10 тысяч единиц. Каждый российский солдат привезет частицу Чернобыля домой. Живым или мертвым", – заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

В апреле 2022 была восстановлена прямая связь ЧАЭС с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Прибыв на станцию через несколько недель после деоккупации, представители Агентства зафиксировали "небольшое повышение" уровня радиации, но при этом заявили об отсутствии опасности для персонала.

С 2023 года на станции работает постоянная миссия МАГАТЭ.

Как и вся территория Украины, Чернобыльская атомная станция и сейчас остается под угрозой обстрелов РФ.

Фото: учения ВСУ в Чернобыльской зоне (Getty Images)

Для обеспечения безопасности в зоне ЧАЭС были установлены средства видеонаблюдения для круглосуточно контроля за любыми передвижениями на значительной дистанции, внедрены специальные звуковые датчики и камеры, способные выявлять объекты типа беспилотника или ракеты и оповещать о них силы ПВО.

Охрану станции обеспечивают военные Нацгвардии. Из 169 взятых в плен нацгвардейцев во время оккупации Чернобыля, по состоянию на март 2024 домой удалось вернуть 66 человек. 103 украинских военных все еще находятся в руках врага.