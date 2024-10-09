Черный лебедь. Что для Украины означает перенос "Рамштайна" с участием Байдена

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На 25-м по счету заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, более известной как "Рамштайновская группа", присутствовало около 20 глав государств и правительств. Это был бы первый "Рамштайн", проведенный на столь высоком уровне - потому что, как правило, каждую страну-участника представляет ее министр обороны.

Планировалось, что это будет второе событие в контексте презентации "плана победы" Владимира Зеленского. Первым шагом было его представление президенту США Джо Байдену и кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу.

Кроме того, ожидалась встреча Байдена с другими лидерами стран НАТО. Поэтому именно президента США в Германии ожидали больше всего. Байден скоро покидает должность, поэтому от него ждали яркого жеста в сторону Украины под занавес президентства, который можно было бы записать в его "политическое наследие".

Однако, крайне неожиданно, Байден отложил поездку. Официальная причина – мощный ураган "Мильтон", который в считанные часы ударит по штату Флорида. А параллельно США приходят в себя от другого мощного урагана – "Хелен".

В другое время это, вероятно, не привело бы к отмене поездки. Но сейчас продолжается финальный этап президентской избирательной кампании, так что визит в Европу, когда в США продолжается стихийное бедствие, ударил бы по позициям Камалы Харрис. По крайней мере, Дональд Трамп точно бы не упустил возможность продвинуть в массы тезис "пока американцы страдают от урагана, демократы поехали помогать Украине".

Такой поворот событий стал настоящим "черным лебедем", то есть неожиданностью, изменяющей или, по крайней мере, корректирующей предварительные расчеты в дипломатии Украины и союзников. Перенос может сыграть как в ущерб Украине, так и в пользу.

Политический аспект: вопросы Байдена

Украинские дипломаты, а также советники Байдена апеллируют к тезису о "политическом наследии Байдена". Этот вопрос важен и для команды пока действующего президента США.

"Тематика наследия начала подниматься самими советниками по каждому из треков президента. Хотят, чтобы его каденция завершилась чем-то значимым. Чтобы были такие конкретные решения по каждому из треков. И Украина – один из них", – говорит РБК-Украина содиректор программы “Будущее Украины Центра геополитики Кембриджского университета Виктория Вдовиченко.

Вызов для украинской дипломатии состоит в том, чтобы донести до Белого дома – Байден должен оставить свой след в истории именно по Украине. А это непросто.

Собеседники Вдовиченко в экспертных кругах США говорят, что у Байдена очень сильное нежелание членства Украины в НАТО, равно как и разговоров о нем. Это было ясно видно во время саммитов НАТО в Вильнюсе и Вашингтоне. Однако сейчас "лед тронулся" и есть попытки оживить эту идею.

По информации РБК-Украина, диалог с командой Байдена в этом плане продолжался до последнего и продолжится. Пока есть дополнительное время, чтобы "дожать" президента США.

Помимо собственно борьбы с последствиями ураганов, у команды Байдена есть еще одна причина отложить поездку в Германию.

Последствия урагана в США (фото:Getty Images)

Израиль начал наземную операцию в Ливане против "Хезболлы". В ответ спонсор группировки – Иран – ракетами атаковал Израиль. Пока ситуация зависла в воздухе и неясно, продолжится ли эскалация.

"Сейчас все будет направлено на Ближний Восток и американцы прекрасно понимают, что разбираться там гораздо сложнее, чем по треку Украины, то есть на это будут направлены большие усилия, равно как и медийное и экспертное внимание", – говорит Вдовиченко.

В этом контексте отложение встречи в Рамштайне, как ни странно, может сыграть на руку Украине, однако здесь многое зависит от того, будет ли эскалация на Ближнем Востоке, или ситуация там на время успокоится.

Когда речь идет о политическом наследии Байдена, он и его команда также будут учитывать контекст выборов, говорит исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

"О политических заявлениях, мне кажется, это возможно было бы. Но ни для кого не секрет, в контексте избирательного процесса, если это будет выгодно, в частности, Демократической партии. И Байден, конечно, является частью этого избирательного процесса и, естественно, подыгрывает своей преемнице". Камале Харрис. Но я не думаю, что именно в формате "Рамштайна" что-то такое могло быть", - говорит Жмайло.

Военный аспект: оружие на зиму

Формат "Рамштайн" с самого начала был больше о сотрудничестве и решении технических вопросов помощи Украине. По словам Жмайла, встреча 12 октября готовилась исходя из того, что США в ближайшее время будут заняты внутренней политикой.

В преддверии "Рамштайна" также должны были встретиться в более узком формате лидеры США, Германии, Франции и Великобритании. Как анонсировало МИД Германии, они собирались сфокусироваться на том, чтобы дать Украине понять, что "военная и финансовая поддержка будут продолжаться, а также чтобы найти пути достижения честного и устойчивого мира".

"Глобально формат "Рамштайн" претерпевает очень важные изменения, потому что собственно это была линия Соединенных Штатов и глобально официальный Киев (так как Америка является нашим крупнейшим донором по поставкам оружия) всегда требовал лидерства именно от США. Однозначно, что на этот период неопределенности (после выборов в США – ред.) больше будут набирать вес, в частности, европейские партнеры, форматы сотрудничества и оказание нам помощи со стороны НАТО. Но на "Рамштайне" должны нам точно выделить какую-нибудь более-менее весовую помощь", – говорит Жмайло.

По его словам, сейчас по-прежнему речь идет о дальнобойном оружии - ATACMS, Storm Shadow, Scalp и JASSM. Кроме того, на повестке дня вопросы артиллерийских снарядов, боеприпасов к ПВО и ускорение поставок самолетов F-16.

"Основные усилия украинской делегации – это немного выйти за рамки. И в этом состоит план победы президента Зеленского. Для того, чтобы начать преломлять ситуацию в нашу пользу, нам нужно отойти от тех устоявшихся практик, которые есть сейчас", - говорит эксперт. .

После презентации "плана победы" во время визита в США 6 октября туда отправилась новая украинская делегация во главе с начальником генерального штаба Анатолием Баргилевичем и вице-премьером по вопросам евроинтеграции, министершей юстиции Ольгой Стефанишиной. Кроме того, с партнерами работают главком Сырский и министр обороны Умеров.

"Подготовительная работа продолжается, в частности, и делегация Баргилевича, начальника генерального штаба, который именно сейчас, по сути, брифирует наших западных партнеров, чтобы окончательно согласовать пакеты помощи, учитывая, что точно будет определенный период перерыва. И опять-таки, возможно, что Североатлантический Альянс будет играть сейчас более значимую роль в поставке всего необходимого для Украины», – говорит Жмайло.

Для Украины отложение "Рамштайна" – неприятная новость, но пока не очень критичная. Коммуникация с союзниками продолжается, несмотря на некоторые политические и не только нюансы.

При написании материала использовались публикации CNN, Bloomberg, комментарии содиректора программы Будущее Украины Центра геополитики Кембриджского университета Виктории Вдовиченко и исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайла.