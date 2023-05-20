Над Черным морем был замечен самолет НАТО. Он может искать подлодки
Над Черным морем был замечен самолет-разведчик НАТО, который может искать подлодки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Flightradar24.
Сегодня, 20 мая, над Черным морем летает разведчик НАТО Boeing P-8A Poseidon.
Заметим, что этот самолет также предназначен для обнаружения и уничтожения подлодок.
Подводные лодки РФ в Черном море
Отметим, что в последние месяцы по территории Украины участились атаки РФ. В основном они происходят из моря. Военные РФ используют подлодки с ракетами "Калибр", которые постоянно находятся в море.
Напомним, что 18 мая оккупанты вывели на боевое дежурство в Черное море четыре корабля. Из них один был носителем крылатых ракет "Калибр",
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