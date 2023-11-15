"Черный ящик" нанес оккупантам ущерб минимум на 700 млн долларов, - ГУР

Военные разведчики отметили, что проект был запушен год назад. Его целью является снижение наступательного потенциала противника.

"В 2022-м, не раскрывая никаких подробностей, благотворители за пять недель собрали на "Вlack Box" более 230 миллионов гривен", - напомнили в ГУР.

Что касается результатов работы этой тайной инициативы, то по состоянию на начало июня она нанесла российским захватчикам ущерб минимум на 700 миллионов долларов, рассказали в ведомстве.

Что внутри "Вlack Box"?

Военные разведчики пока не стали раскрывать подробности этой секретной инициативы, но пообещали поделиться некоторыми деталями проекта, как только нужная сумма - 15 миллионов гривен - будет аккумулирована.

Такие средства для спецназовцев ГУР МОУ, работающих с "Вlack Box", сейчас собирают Фонд компетентной помощи армии "Повернись живим" и блогер Игорь Лаченков к годовщине запуска проекта.

Как приобщиться к сбору

Любой желающий может переслать удобную сумму, чтобы помочь спецназовцам ГУР, которые работают с проектом "Вlack Box", на "банку" по этой ссылке: https://send.monobank.ua/jar/5B1hjNQkPX.