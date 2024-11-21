"Черная пятница" приближается: советы, как избежать ошибок во время шопинга

Там напомнили, что "Черная пятница", как и другие крупные распродажи, прежде всего, заставляет людей покупать все больше вещей. Лишь после распродажи люди начинают осознавать, нужны ли им приобретенные товары вообще.

Есть три основных риска, которые могут сделать ваш шоппинг неудачным:

Импульсивные покупки, поскольку нередко люди покупают больше, чем нужно, а после распродажи сожалеют о напрасно потраченных средствах. Недобросовестные продавцы, ведь некоторые предприниматели повышают цены накануне акции, чтобы скидка выглядела более привлекательной. Худшее качество товаров из-за того, что часто магазины начинают продавать либо устаревшие, либо некачественные вещи, которые потом трудно вернуть.

Именно поэтому лучше придерживаться нескольких простых советов, чтобы скидки не смогли омрачить ваш разум, а приобретенные товары не заставляли вас потом жалеть:

Планируйте покупки заранее

Составьте список нужных товаров, а также важно мониторить цены на них еще до распродажи.

Проверяйте информацию о товарах

Помните, что каждый товар должен соответствовать стандартам, иметь четкую маркировку на государственном языке и гарантию (при наличии).

Знайте свои права

Вы имеете право обменять или вернуть товар со скидкой в течение 14 дней в соответствии с Законом Украины "О защите прав потребителей".

Храните чек

Расчетный документ поможет защитить ваши права при покупке некачественного товара.

"Черная пятница" на самом деле может стать прекрасной возможностью для выгодных покупок, но только при условии осторожности и рационального подхода покупателей.

Напомним, что в этом году "Черная пятница" приходится на 29 ноября. Однако обычно сети магазинов проводят ее несколько дней.

В нашем материале вы можете узнать об истории "Черной пятницы", а также о том, что украинцы чаще всего покупают во время глобальной распродажи.