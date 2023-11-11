Почему ВСУ, вероятно, не удастся повторить успех Херсонской операции: мнение экспертов

Украинские воины пока не могут проводить столь масштабные наступления, как в прошлом году во время освобождения Херсона. В течение месяцев враг укреплял свои позиции на юге.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Годовщина свободы. Как Украина возвращалась в Херсон: хроника уникальной операции ".

Подрыв Каховской ГЭС

"Мы не можем проводить столь масштабные наступления из-за того, что противник несколько месяцев укреплял свои позиции на юге. Но и здесь возможны решения, частично мы видим их сейчас на левобережье. Думаю, в наши планы входило продвижение с правого берега на левый, но россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС и это спутало наши планы. Надеюсь, все моменты учтены, и наши военные имеют план действий. Как говорил президент, нам надо больше оружия", - заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Олександр Мусиенко.

Уникальность операций

По словам военного эксперта Владислава Селезнева, каждая операция уникальна по составу сил, средств, а также другим факторам, среди которых погодные и географические условия.

По его мнению, вероятно, не стоит рассчитывать на то, что Херсонское наступление сможет повториться до мельчайших деталей.

"А что касается ключевых моментов, которые обеспечат Украине позитив на фронте, их недавно перечислил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный: преимущество в воздухе, усиление радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также наращивание резервов", - добавил Селезнев.

Освобождение Херсона

В прошлом году наши воины провели успешное контрнаступление на юге Украины во время которого удалось освободить от врага правобережную часть Херсонской области. Также под контроль вернулся и Херсон. Это был единственный областной центр, который был оккупирован россиянами в феврале-марте 2022 года.

Детальнее о том, как наши войска возвращались в Херсон и почему уникальную операцию сложно повторить - читайте в материале РБК-Украина.