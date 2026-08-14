Почему с утра так холодно? Синоптик назвал самое холодное время суток и рассказал, идет ли осень

Главное: Погода на выходные: В ближайшие двое суток антициклон обеспечит сухую и солнечную погоду. Воздух прогреется днем до +33°С.

В ближайшие двое суток антициклон обеспечит сухую и солнечную погоду. Воздух прогреется днем до +33°С. Смена погоды с понедельника: С запада придет новый атмосферный фронт. С 18 по 19 августа он постепенно принесет дожди с грозами большинству областей и локальное понижение температуры.

С запада придет новый атмосферный фронт. С 18 по 19 августа он постепенно принесет дожди с грозами большинству областей и локальное понижение температуры. Где и когда похолодает: Сначала 18 августа дожди и прохлада охватят западные регионы, а 19 августа - большинство областей страны (кроме юга и юго-востока).

Сначала 18 августа дожди и прохлада охватят западные регионы, а 19 августа - большинство областей страны (кроме юга и юго-востока). Погода на 20-24 августа: После прохождения фронта снова установится сухая и теплая летняя погода: днем +24…+30°С, а на юге и юго-востоке - до +34°С.

После прохождения фронта снова установится сухая и теплая летняя погода: днем +24…+30°С, а на юге и юго-востоке - до +34°С. Осенний тренд: Резкого похолодания не ожидается. Ощутимая утренняя прохлада связана с сокращением светового дня и более поздним рассветом, что является естественным переходом от лета к осени.

Какой будет погода в Украине в ближайшие дни?

- Антициклон, который в последнее время формировал погоду в Украине, станет разрушаться, а атмосферное давление будет снижаться. В то же время он еще продолжит влиять на погоду в ближайшие выходные.

В ближайшие двое суток ожидается небольшая облачность и без осадков. Ветер будет слабым - 3-8 м/с, без четко выраженного направления.

Температура воздуха будет повышаться из-за большего количества солнца. Слабый ветер уже не будет приносить прохладу, как в предыдущие дни, когда приходил воздух с северо-западного направления.

В ближайшую ночь температура будет +8…+13°С, днем - +23…+28°С. На Закарпатье воздух прогреется до +30…+33°С. На востоке и северо-востоке будет свежее - +20…+25°С.

Что будет с температурой в воскресенье?

- В воскресенье по всей территории Украины температура ночью будет +11…+16°С, а днем воздух прогреется до +27…+33°С.

Чего ждать от погоды на следующей неделе?

– Начиная с понедельника, на территорию Украины с запада начнет поступать новый атмосферный фронт.

В большинстве областей без осадков, однако в западных и северных областях днем возможны локальные дожди с грозами. Ветер будет преимущественно юго-западным, 5-10 м/с.

В большинстве областей ночью температура составит +14…+19°С, днем - +27…+32°С. Лишь на северо-западе из-за поступления холодного атмосферного фронта температура снизится до +21…+26°С.

Какой будет погода 18-19 августа?

- Атмосферный фронт будет двигаться с запада на восток, постепенно охватывая новые области.

18 августа в большинстве областей без осадков. Лишь в западных, а днем и северных областях ожидаются кратковременные дожди с грозами.

19 августа кратковременные дожди с грозами пройдут по всей территории Украины, кроме западных областей.

В этот период температура ночью составит +11…+20°С, днем - +27…+34°С.

В то же время, 18 августа в западных областях, а 19 августа в большинстве областей, кроме юга и юго-востока, станет прохладнее. Ночью температура снизится до +10…+17°С, а днем составит +21…+28°С.



18 и 19 августа в Украине ожидаются кратковременные дожди (инфографика: РБК-Украина)

Кроме того, 18-19 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Это не является аномалией для этого периода, однако следует соблюдать правила безопасности.

Стоит ли готовиться к резкому похолоданию?

- Нет, резкое снижение температуры в ближайшее время не прогнозируется. Погода будет меняться волнообразно, однако в целом будет оставаться достаточно теплой.

Какой будет погода до конца следующей недели?

- В период 20-24 августа ожидается погода без осадков.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11...+19°С, а днем - +24...+30°С. На юге и юго-востоке воздух будет прогреваться до +34°С.

То есть, после прохождения атмосферного фронта существенного похолодания не ожидается - Украина будет оставаться в пределах летнего температурного режима.



Какой может быть погода 20-24 августа? (инфографика: РБК-Украина)

Насколько такая погода характерна для второй половины августа?

- В целом, среднесуточная температура воздуха, которая сейчас наблюдается в Украине, близка к норме. В то же время в северо-восточной части страны и Днепропетровской области температура несколько ниже нормы.

Снижение температуры, которое пришло в результате распространения атмосферного фронта, стало достаточно существенным для этих регионов по сравнению с нормой. В других областях страны сохраняется относительно теплая погода.

В частности, 13 августа в Чернигове был зафиксирован новый температурный рекорд - минимальная температура воздуха снизилась до +7°С. Таким образом, повторились показатели, зафиксированные в этот день в 1984 году.

Значит ли утренняя прохлада, что лето уже заканчивается?

- Аномалий или значительных отклонений от нормы в ближайшее время не ожидается. Это будет классическая летняя погода, которая постепенно идет к осени.

Световой день уже уменьшается, утро становится холоднее. Самый холодный период суток - час до и после рассвета. Сейчас рассвет наступает позже, поэтому мы больше чувствуем утреннюю прохладу, поскольку она приходится на время, когда люди уже выходят из дома.

Поначалу такая прохлада может казаться необычной, но она свидетельствует о том, что лето постепенно заканчивается и близится осень.