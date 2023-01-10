Почему западные танки лучше российских: ответ эксперта

"Уже сейчас можем говорить о том, что танки западного образца лучше, чем танки, которые есть на вооружении России. Потому что они это модернизированные советские танки. Даже Т-90 - это фактически глубокая модернизация Т-72. Это не какая-то новая концепция или архитектура", - заявил он.

Эксперт подчеркнул, что Россия по многим позициям значительно отстает от Запада.

"Полномасштабное вторжение в Украину показало, что вообще российское оружие не соответствует характеристикам, которые они постоянно рекламировали. Как технически, так и технологически", - заявил Коваленко.

Как пример эксперт привел динамическую защиту, которую россияне устанавливают на своих танках.

"Она во многих случаях пустая, потому что они не использовали соответствующий заполнитель Поэтому иногда NLAW сносил российские танки на "ура", хотя против тяжелобронированной техники он должен быть не таким эффективным. Мы можем говорить о том, что характеристики российского оружия были преувеличены. В то время как западное оружие - это контроль качества и модернизация в соответствии с вызовами современной войны", - добавил он.

Ранее РБК-Украина рассказывало о том, какие западные танки нужны ВСУ для контрнаступательных действий.

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