Почему Запад больше не верит в Путина-миротворца

О том, как провалилась попытка российского диктатора поиграть в "миротворца", почему у Украины есть шансы победить в войне к концу лета и почему Китай не спасет страну-агрессора — в колонке для РБК-Украина рассказал исполнительный директор американской некоммерческой организации Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн.

Диктатор Путин объявил режим прекращения огня на российско-украинском фронте с 12:00 6 января до 24:00 7 января. В первые же часы путинского “перемирия” российские войска обстреляли многострадальный Бахмут. Погибли двое гражданских, еще 13 ранены. Христос нарождался, а русские наступали в направлении Авдеевки и Лимана. 7 января ВСУ отбивали атаки рашистов на 16 населенных пунктов на востоке Украины. 9 ракетных, 3 авиационных удара, 40 обстрелов гражданской инфраструктуры. Есть и раненые, и погибшие.

Две цели путинского перемирия

Предложение временного перемирия оккупантом вызывает ассоциации с грабителем, который влез в чужой дом, наткнулся на хозяев, получил отпор и попросил передохнуть пару часов. Действительно, дать своим солдатам 36 часов на “перекур” – это первая цель путинского “перемирия”. Сейчас у армии орков есть очень серьезная проблема с обеспечением. Кроме того, несколько последних дней принесли русским ощутимые потери в живой силе. Им нужно успеть перегруппироваться. Эта цель чисто тактическая, армейская. Выбор момента для продолжения боевых действий.

Вторая цель – политическая. путину нужно очернить украинскую армию устами некоторых западных комментаторов. “Экспертами” их можно назвать только в кавычках. Никогда настоящий эксперт не скажет — посмотрите, путин предлагает перемирие, а украинцы не хотят. Не только политолог, но и любой здравомыслящий человек понимает, что ни о каком мире речь не шла. Атаки с российской стороны продолжались.

Запад отвергает путинскую манипуляцию

Я считаю, что этот спектакль для внешней аудитории принес свои плоды лишь отчасти. Есть американцы (их меньшинство), которые и раньше скептически относились к поддержке Украины. Они используют путинское “перемирие” как доказательство своей правоты и продолжают настаивать, что Америка не должна помогать украинцам. В то же время, я глубоко убежден, Путин не начинал эту информационную кампанию с целью изменить мнение американского общества или элит. По большому счету, это уже невозможно. Что бы Путин ни говорил – в США ему уже никто не поверит.

Возможно, у диктатора и был шанс перетянуть на свою сторону кого-то в Европе, в Африке или на Востоке. Но ответ союзников на путинские манипуляции был более, чем достойным. Глава МИД Германии приехала с необъявленным визитом в Харьков и назвала город “символом абсолютного безумия российской агрессивной войны в Украине”. За несколько дней до этого Германия и Америка объявили о совместном пакете военной помощи. Они согласились дать еще больше оружия, предоставив украинцам БМП Marder и Bradley. В конце декабря США объявили о передаче Украине батареи ПВО Patriot. Теперь дополнительную батарею Patriot дает и Германия.

Американская БМП Bradley, которая будет передана Украине (фото: Getty Images)

Можно ли расценивать эти шаги как желание Запада воевать? Конечно, нет. Все хотят чтобы наступил настоящий, длительный мир, не просто “одностороннее прекращение огня на 36 часов”, которое Путин и не планировал соблюдать. К сожалению, никто из россиян не готов идти на мир с Украиной. Поэтому украинцам нужны эффективные гарантии безопасности. Даже когда путинские головорезы уйдут с украинской территории – я подразумеваю и Крым, и юг страны Украине потребуется дальнейшая поддержка Запада. И не меньшая, чем сейчас.

Украина может победить уже через полгода

Не думаю, что война закончиться завтра или через месяц. Но в то же время, я верю, что к концу лета 2023 года войну окончить абсолютно возможно.

Первая причина – у России серьезные проблемы. И эти проблемы будут только усиливаться: влияние западных санкций на путиномику станет в этом году более ощутимым.

Вторая причина – Украина уже получает наступательное вооружение. С его помощью украинцы смогут наконец освобождать свои оккупированные города, а не только обороняться. Это означает, что Запад принял стратегическое решение – Украина должна победить. Опасений, что высокотехнологическое оружие попадет в руки россиянам, больше нет. И я уверен — это только начало. Поставки вооружений будут нарастать и в конечном итоге изменят ход войны. Возможности Путина для продолжения его авантюры будут исчерпаны. А Украина продолжит идти вперёд. Сейчас самое важное – пережить текущую зиму. Она станет критическим периодом для этой войны. Россияне атакуют вашу энергетику, люди замерзают, экономика стоит. Если Украина сможет пройти эту зиму, то у нее будет достаточно поддержки Запада, чтобы к лету праздновать победу в этой войне.

Фактор Китая

Правда, дамокловым мечом над ситуацией продолжает висеть вопрос возможной поддержки Путина со стороны Китая. С одной стороны, Вашингтон ясно дал понять, какова будет цена, если Пекин "решит помочь России в систематическом уклонении от санкций США или предоставить помощь в сфере безопасности” в войне против Украины. Об этом шла речь в том числе во время встречи лидеров двух стран на Бали. При этом в недавней статье Financial Times утверждается, что Китай собирается изменить тактику взаимоотношений с миром – стать ближе с Европой и частично отдалиться от России. Китайские политики уже не уверены в будущем военном успехе России в войне и опасаются, что Путин может потерять свои позиции внутри страны.

Поэтому Пекин принял решение скорректировать свою линию поведения – не идти на окончательный разрыв с Россией, учитывая ее ядерный потенциал, но сближаться со странами Европы. Таким образом, если Китай отказался “впрягаться” за Россию у Украины, опять-таки, есть все шансы закончить военную кампанию уже через полгода.

И еще один важный момент. Что произойдет, когда Россия поймет — она не смогла завоевать Украину, которая даже не была членом НАТО. А что будет, когда Украина войдет и в НАТО, и в ЕС? Шансы на повторное вторжение станут минимальными. К счастью, мир уже проснулся. После победы Украины Россия не сможет больше нести угрозу демократии.