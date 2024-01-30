Почему зимой необходимо смывать соль с машины: в чем ее вред и как это сделать

Хлористый натрий NaCl, известный в обиходе как поваренная соль, а среди химиков – как натриевая соль соляной кислоты, остается лидером среди противогололедных реагентов не только в Украине, но и во всем мире. О том, что это вещество ”грызет” все сплавы на основе железа, особенно рассказывать не стоит. Конечно, автомобили от нее тоже страдают, но не все и не всегда.

Как соль вредит машине

Да, соль NaCl вызывает начало коррозии и вредит автомобилю. Но она активно влияет на тот или иной металл, а на другие материалы, имеющиеся на автомобиле, нет. Поэтому не стоит особо опасаться соленой дороги владельцам относительно новых машин, на которых все защитные покрытия находятся в надлежащем состоянии. Ведь на автомобиле с умеренным пробегом и возрастом до 4 – 5 лет скорее всего будут целыми лак и краска на кузове и деталях ходовой, резиново-битумная мастика на днище и в колесных арках, восковые пленки в порогах, дверях и других полостях.

Но со временем или после большого пробега на кузове появляются сколы краски до самого металла – и эти точки рано или поздно станут первой мишенью для поражения солевым раствором с дороги.

Довольно часто на машине старше 8 – 10 лет, которая эксплуатировалась в большом городе, печальное зрелище представляет собой нижняя часть. Точнее, если это модель одного из уважаемых автопроизводителей, то собственно днище кузова и колесные арки будут в хорошем состоянии и коррозия будет только в отдельных местах, где имели место травматические повреждения мастики. А вот незащищенные, или плохо защищенные, компоненты выхлопной системы, разного рода крепежные детали, а подчас и детали подвески часто бывают откровенно рыжего цвета – то есть ржавые.

Что с этим всем делать, а главное, как это предотвратить?

Что страшнее – соль или вода

Прежде всего, имейте в виду, что даже если соль попадет на обнаженный металл кузова, мгновенная ржавчина начнется только на совсем дешевых машинах типа бюджетных китайцев, не имеющих не только оцинковки, но и фосфатирования или качественного катафорезного грунта. Но через несколько месяцев или через год-два даже самый добротный цинк может не устоять и по машине пойдут первые розочки ржавчины. Приблизительно то же самое можно сказать и о нижней, не видимой части машины.

Поэтому вполне логично возникает вопрос: нельзя ли остановить эти процессы, смывая соль с машины сразу, как только она на авто попадает? Определенный смысл в этом есть, но с другой стороны, мойка машины зимой несет свои угрозы. Соответственно, владельцу следует определиться, чего он боится больше.

Можно ли мыть машину зимой

Зимняя мойка – определенный стресс для автомобиля. И об этом следует помнить каждому владельцу независимо от возраста его авто – на любую машину нижеуказанные риски влияют одинаково негативно.

Риск растрескивания лака и краски из-за перепада температуры. Нельзя, чтобы перед мойкой машина была слишком холодной, а вода слишком теплой. Этого условия действительно соблюсти непросто.

Влага, попав в микротрещины, сколы и царапины на лаке и краске, на морозе будет расширяться и подрывать покрытие. Машину после мойки нужно тщательно вытирать.

Из-за остатки влаги на поверхностях намертво примерзнут двери (уплотнители), замки, зеркала и т.д. Это тоже можно предотвратить, тщательно продувая все щели сжатым воздухом.

Итак, дорожная соль способствует коррозии деталей авто, это факт. Но нельзя сказать, что ее влияние настолько катастрофично, чтобы немедленно спешить на мойку – особенно если на дворе мороз. К тому же учтите, что коррозия приостанавливает свою активность при морозе ниже – 8°С... –10°С.

Относительно коррозии деталей ходовой и других расположенных снизу систем следует признать, что помогать им особыми мерами нет смысла. Они более или менее приспособлены к таким условиям работы, а потеря привлекательного вида на функциональность подвески или выхлопа не влияет.

Вместо соли на дороге

Наверное, каждому водителю, который с тревогой рассматривал первые проявления коррозии на своей машине, приходило в голову: неужели нельзя без соли? Можно, и мы подготовили целый список противогололедных средств, которые используются в разных странах мира.

Ч истый песок и своевременная уборка снега. Песок, особенно промытый речной (без глины), повышает сцепление колес, а быстро убранный снег не успевает спрессовываться под колесами и не превращается в лед;

и своевременная уборка снега. Песок, особенно промытый речной (без глины), повышает сцепление колес, а быстро убранный снег не успевает спрессовываться под колесами и не превращается в лед; Гранитная крошка . Она не плавит снег, но обеспечивает сцепление колес со скользкой поверхностью;

. Она не плавит снег, но обеспечивает сцепление колес со скользкой поверхностью; Мраморная крошка . В отличие от гранитной, она создает меньше пыли во время уборки весной, а также меньше вредит эскалаторам в общественных местах, поскольку более мягкая;

. В отличие от гранитной, она создает меньше пыли во время уборки весной, а также меньше вредит эскалаторам в общественных местах, поскольку более мягкая; М уравьиная кислота (формиат натрия) . Точнее, это тоже соль – соль муравьиной кислоты, но она не столь агрессивна к металлам и снижает коррозионную активность других солей. А еще она менее вредна для растений;

. Точнее, это тоже соль – соль муравьиной кислоты, но она не столь агрессивна к металлам и снижает коррозионную активность других солей. А еще она менее вредна для растений; Т еплый песок . Нагретый в бункере коммунальной машины, он вмерзает в лед и уплотненный снег, делая поверхность шероховатой.

. Нагретый в бункере коммунальной машины, он вмерзает в лед и уплотненный снег, делая поверхность шероховатой. Огуречный рассол. В одном из баварских городов местная засолочная база придумала отдать отработанный рассол коммунальщикам. Правда, концентрацию соли в ней пришлось удвоить с 10 – 11 % до 20 – 21 %, но на орошенных рассолом 1500 км дорог таким образом удалось сэкономить 7 тонн соли.

Если коротко

В случае если вы планируете пользоваться конкретной машиной еще не один год, стоит в целом готовить ее к зиме. Подкрасить сколы на краске и восстановить мастику и другую защиту внизу кузова можно своими силами, а можно обратиться к специалистам. Очень эффективная защита лакокрасочного покрытия – так называемый твердый воск того или иного типа. Также можно использовать профилактические препараты для некрашеного пластика и резиновых деталей фурнитуры. Помимо защиты от прямого поражения реагентами и льдом автохимия поможет уберечь внешние детали от преждевременного старения и потери товарного вида.