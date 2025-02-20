Почему возникла необходимость увеличивать импорт газа?

В статье Юрия Дощатова "Хранилища пустеют, импорт под угрозой. Хватит ли Украине газа до конца холодов" бывший председатель правления НАК Алексей Чернышов предоставил свою позицию относительно прошлогодней стратегии Нафтогаза по созданию запасов газа на эту зиму и состояния дел с имеющимися запасами.

Вынужден прокомментировать пару моментов. Потому что чтобы не допустить повторного возникновения проблем в будущем, нужно сейчас понять причины того, что сейчас страна оказалась недостаточно подготовлена к зиме и поэтому вынуждена экстренно импортировать значительные объемы газа по ценам, которые почти 2 раза больше, чем были летом.

Во-первых, уже фактом является то, что запаса газа не хватило на зиму, потому что только на прошлой неделе "Группа Нафтогаз" экстренно импортировала более 120 млн м3 газа, а с октября прошлого года и до конца марта этого года может быть импортировано до 1 млрд м3. Господин Чернышов лукавит, когда говорит, что "газа в хранилищах достаточно, чтобы обеспечить баланс даже в условиях сокращения добычи из-за обстрелов. Правда, для этого действительно нужно импортировать некоторые объемы."

Сейчас в ПХГ 7.07 млрд м3 газа (наполненность ПХГ - 7.74%). Но из этих объемов можно отобрать лишь 2.33 млрд м3, что почти на 2.5 млрд м3 меньше, чем было на эту дату в прошлом году. Это наименьшие за всю историю объемы газа в ПХГ. В прошлом году на момент завершения отопительного сезона (ОЗП) у нас в ПХГ было газа больше, чем сейчас, когда еще впереди 1.5 месяца ОЗП.

Именно этих 2.5 млрд м3 газа сейчас нам не хватает, чтобы вообще не волноваться о запасах газа на эту зиму. Если бы сейчас в ПХГ были дополнительные 2 млрд м3 газа, нам даже импорт был бы не нужен, чтобы компенсировать потери добычи от обстрелов, потому что мы бы просто увеличили отбор газа из ПХГ. А сейчас это невозможно из-за низких запасов газа. Именно поэтому Нафтогаз экстренно начал импортировать газ, потому что удовлетворить растущее потребление газа только за счет ПХГ уже невозможно, поэтому нужен экстренный импорт газа любой ценой.



Это было большой авантюрой пытаться пройти отопительный сезон на таких минимальных запасах газа и планировать выйти из зимы с пустыми хранилищами, потому что это лишает страну любого резерва на случай нестандартных ситуаций. Именно обстрелы врага по добыче - является примером такой нестандартной ситуации. Даже сложно понять, какая была логика руководства Нафтогаза. В ЕС есть запрет уменьшать запасы газа менее 30% от объемов ПХГ. Украине 30% много, но 2 млрд активного газа всегда должны быть в наших хранилищах.

Относительно "некоторых объемов" импорта. Сейчас импорт идет на уровне 23 млн м3 в сутки и это очень много, а не "некоторые" объемы. Только на прошлой неделе по данным ОГТСУ было импортировано 120 млн м3 газа. Вместе с закупками УТГ (дочерняя компания Нафтогаза), суммарно к концу отопительного сезона 24/25 импорт может составить до 1 млрд м3, что будет стоить под 700 млн долларов США. Летом, когда Нафтогаз не покупал импортный газ, за 700 млн долл можно было купить не 1, а 2 млрд м3 газа. Сейчас Нафтогаз все равно купит и импортирует 1 млрд м3 газа, который мог бы купить летом. Но Нафтогаз переплатит до 350 млн долл. За эти средства можно было построить 350 МВт генерации или купить 100 000 самых крутых Мавиков для фронта. Вот какие это "некоторые объемы".

Во-вторых, господин Чернышов считает, что сейчас объем отбора газа не сильно отличается от стандартных показателей февраля. "В феврале у нас всегда такой отбор. Пройдет 10 дней, холода отступят и будет отбор меньше. Даже при существующей ситуации у нас есть очень высокие шансы практически на 100% пройти эту зиму с остатком газа. Да, он будет меньше, чем обычно, но это риски войны", - добавил экс-глава НАКа.

Открытых данных об объемах и суточном отборе газа из ПХГ нет. Но даже исходя из информации Макогона о том, что в холодные дни объем отбора может достигать 90 млн кубометров в сутки (по словам Чернышова, это значительно завышенный показатель), запасов хватит почти на месяц.

Согласен, что отбор из ПХГ сейчас не сильно отличается от обычных показателей февраля, но значительно отличаются запасы газа, которые на сегодняшний день наименьшие за всю историю Украины и которых на 2.5 млрд меньше чем было в прошлом году. А период со второй половины февраля до первой декады марта - это самый сложный период наибольших морозов, а газа в ПХГ уже немного, что значительно снижает возможность отбора газа из ПХГ. Нафтогаз это знал, но почему-то решил рискнуть и не создать летом необходимые дополнительные запасы. Видимо было ожидание на теплый февраль и отсутствие ударов по добыче, как в прошлом году.



Математика показывает, что шансов пройти ОЗП с остатками газа почти нулевые. Имеющихся 2.33 млрд м3 газа при ежедневном отборе 60 млн м3, который был до похолодания, должно хватить на 41 сутки, то есть до 28 марта, хотя отопительный сезон обычно заканчивается в первой декаде апреля. Но если сейчас во время холодов в течение двух недель поднимать из ПХГ по 80 млн в сутки, то запаса уже до конца марта не хватит.



По информации Ольги Буславец, потребление уже выросло со 110 до 130-135 млн м3 в сутки, что требует ежедневно добавлять в ГТС до 95 млн м3 в сутки, остальное обеспечивается добычей. Вынужден согласиться с господином Чернышовым, что сейчас нет отбора из ПХГ 90 млн м3 в сутки, но только потому, что это уже технически сложно отбирать такие объемы при наполненности ПХГ менее 8%, что делает невозможным такой отбор. Поэтому эти дополнительные объемы обеспечиваются импортом (20-25 млн м3 в сутки) и частично возможными отборами ПХГ (до 75 млн м3 в сутки).



Если бы Нафтогаз создал достаточные запасы газа летом (дополнительно 1-2 млрд м3), то и без дорогого импорта сейчас все потребности можно было бы удовлетворить путем отбора газа из ПХГ. Но газа там уже критически мало, поэтому и нужен экстренный импорт.



Господин Чернышов ссылается на "риски войны". Хотя именно из-за недостаточных запасов газа в ПХГ Нафтогаз значительно увеличил риски для страны во время войны, и именно риски войны требовали летом закачать дополнительные объемы газа. Даже деньги на это у Нафтогаза были. Поэтому вся надежда на импорт и теплый март



В-третьих, в статье отмечается что, "по результатам обстрелов действительно существенно уменьшилась добыча. И я надеюсь, что она будет восстановлена. Но это не влияет настолько критично на ситуацию с балансом. Точка... Газа в ПХГ меньше чем обычно, но достаточно", - настаивает Чернышов.

К сожалению, восстановление добычи может занять недели или месяцы. Экстренный импорт значительных объемов показывает, что ситуация с балансом непростая. А активного газа в ПХГ всего 2.33 млрд м3 (на 2.5 млрд м3 меньше, чем в прошлом году). Математически газа должно хватить до конца марта, но потребуется много импорта, что будет стоить безумных средств и Нафтогаз переплатит сотни миллионов долларов. На третий год войны планировать ее прохождение с предположением, что враг не будет бить по добыче и не создавать резервные запасы газа на такой случай - это верх непрофессионализма и авантюризма.



Я бы задал еще пару вопросов:

1. Сейчас Нафтогаз покупает газ по 28-32 грн за м3 (без НДС). Кому он его планирует продать, если населению он поставляет газ по 6.63 грн без НДС (7.96 грн с НДС), а промышленность покупает газ украинской добычи по 18 грн без НДС? То есть Нафтогаз или будет вынужден повышать цены для населения, или просто зафиксирует убытки и уменьшит объем дивидендов, которые должен уплатить государству. В любом случае за непрофессионализм руководителей Нафтогаза заплатит украинский потребитель. К сожалению, я не думаю, что зарплата руководителей Нафтогаза и членов наблюдательного совета НАК от этого пострадает.

2. С какой целью Нафтогаз осенью продавал до 200 млн м3 газа промышленным потребителям по цене 15 000 грн за тыс м3? Это дополнительно уменьшило запасы газа Нафтогаза, что сейчас требует Нафтогаз и УТГ импортировать газ по 28-32 тыс грн за тыс м2.

Кто виноват в создании таких значительных рисков для безопасности страны и таких значительных дополнительных затратах для государственных Нафтогаза и УТГ?

В первую очередь - это руководство Нафтогаза, которое приняло такие непродуманные управленческие решения не импортировать газ летом и не создать необходимый запас газа.



Кроме того, Министерство энергетики должно было контролировать выполнение Нафтогазом плана по закачке запаса газа и его состояние. Было понятно еще 1 ноября, что Нафтогаз не создал необходимый запас 13.2 млрд м3. По моим расчетам, Нафтогаз не закачал 900 млн м3 газа, хотя деньги у него были. Поэтому фактически мы начали отопительный сезон с запасами не 13.2, а 12.3 млрд м3. Но министр энергетики Галущенко самоустранился от этого вопроса, а теперь просит от европейцев гранты деньгами или газом для прохождения зимы. Но почему европейские налогоплательщики должны платить за непрофессионализм решений наших руководителей?



Не позавидуешь сейчас и.о. председателя правления Нафтогаза Роману Чумаку, который срочно должен решать все эти проблемы, которые создал предшественник. Как-то эту зиму мы пройдем, но уже сейчас нужно думать о следующей зиме, потому что импортировать потребуется не менее 3 млрд м3. Поэтому уже сейчас нужно готовить финансирование и начинать переговоры с потенциальными поставщиками. Я лично выступаю за более активное сотрудничество с поставщиками американского СПГ.