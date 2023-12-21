Почему учителя не заинтересованы в обучении вашего ребенка?

В современном украинском обществе проблема отношения к учителям актуальна и требует немедленного решения. Благоприятная учеба детей напрямую зависит от того, насколько учителя заинтересованы в собственной профессиональной деятельности. Большая часть проблемы состоит в сложных условиях труда, низких зарплатах и общем неуважении к педагогическому персоналу.

Украина, несомненно, может гордиться своими учителями, вкладывающими свою душу в обучение будущего поколения. Однако ситуация в государственных школах оставляет желать лучшего. Низкая оплата труда, высокие требования и общее неуважение этой профессии часто приводят к тому, что педагоги теряют интерес к обучению своих учеников.

Следует отметить, что после школьных уроков преподаватели должны работать дома, проверяя домашние и контрольные работы и составляя планы на будущие уроки. Несмотря на это, к преподавателям всегда есть много требований со стороны руководства, родителей и общества в целом. Учитель должен быть сдержан в своей личной жизни, вводить новое и постоянно развиваться, следить за атмосферой в классе и поведением каждого ученика.

А система оценивания и контроля учебного процесса иногда может быть настолько суровой, что учитель теряет возможность развивать свое творчество и внедрять новые методики обучения. Это приводит к монотонности и потере интереса как самого педагога, так и его учащихся к предмету.

Решение проблемы заинтересованности учителей в обучении детей требует комплексного подхода. Необходимо обеспечить преподавателей достойными условиями труда, создать механизмы стимулирования и развития их потенциала. Только так можно будет обеспечить качественную образовательную среду и способствовать полноценному развитию молодого поколения в Украине.

Несомненно, на это нужно время, поэтому для учащихся, сталкивающихся с некачественным и незаинтересованным преподаванием, будет лучшим решением рассмотреть другие, более прогрессивные, школы. Одной из таких является Онлайн-школа «Альтернатива».

Это дистанционная школа с получением полного среднего образования с 1 до 11 (12) класса и выдачей документов государственного образца. Последние 7 лет школа успешно предоставляет качественные образовательные услуги и выпускает умных и талантливых учеников.

В отличие от классической государственной школы «Альтернатива» специализируется на дистанционном образовании, поэтому весь учебный материал разрабатывается таким образом, чтобы ученику было интересно смотреть уроки и слушать учителя. Следует отметить, что в Онлайн-школе учащийся может учиться в любое удобное для него время, не отказываясь от здорового сна или любимого хобби.

Большинство уроков в Альтернативе состоят из интересных видеоуроков, содержательных конспектов и тестов. А для работы над креативностью иногда предусматриваются и творческие задания.

Школа также предлагает дополнительные курсы и видеоуроки. К примеру, для каждого класса разработаны альтернативные уроки, которые снимаются в ярких локациях и посвящены информативным темам. Эти уроки, хоть и не являются обязательными, обычно встречаются с энтузиазмом учащихся, поскольку их стиль подачи информации интересен и ненавязчив.

«Исходя из собственного опыта, мне больше нравится работать в частной онлайн-школе. Здесь руководство поддерживает мои идеи, поэтому я могу создавать обучающий материал креативно и творчески. Стоит вспомнить и о зарплате, которая сейчас действительно на достойном уровне, по сравнению с государственной. Кроме того, в прошлой школе мне пришлось столкнуться с буллингом со стороны учителей и руководства. В «Альтернативе» всегда господствует гармония и взаимоуважение друг к другу. Очень хочется, чтобы наше общество понимало, что учителя – это обычные люди, имеющие не только обязанностями, но и правами»– Карина Крамарева, учитель начальных классов Онлайн-школы «Альтернатива».