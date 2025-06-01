Почему в Украине исчезают бабочки и куда делся колорадский жук: интервью с энтомологом

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Маленькие, но важные. Возможна ли жизнь на планете без насекомых?

Украина теряет бабочек. Чем это грозит для экологии?

Наступит голод? Что будет, если исчезнут насекомые-опылители?

Куда исчез колорадский жук и какая сейчас ситуация с клещами?

Война, климат или человеческая деятельность: что больше всего влияет на насекомых?

За последние десятилетия численность насекомых в мире стремительно сокращается. Примерно 40% видов находятся под угрозой исчезновения, а общая масса насекомых ежегодно уменьшается на 2,5%. Основные причины – интенсивное сельское хозяйство, пестициды, изменение климата, уничтожение среды обитания и инвазивные виды.

Что происходит с миром насекомых в Украине, какие виды сокращаются и чем это грозит, в интервью РБК-Украина рассказал энтомолог, научный сотрудник Государственного природоведческого музея Луганского заповедника Луганского национального университета имени Тараса Шевченко Сергей Глотов.

"Архитекторы" природы: роль насекомых в жизни планеты

– В мире насчитывается около 1 миллиона видов насекомых. Насколько важную роль они играют в экосистемах?

– Насекомые являются неотъемлемым компонентом любой экосистемы, как природной, так и искусственной. Они выступают в роли опылителей, деструкторов органических веществ, активно участвуют в круговороте веществ в природе, являются активными хищниками многих паразитов. Роль насекомых в экосистемах крайне важна – это одна из цепочек, которые обеспечивают поддержание жизни на планете.

– Можно ли сказать, что без насекомых жизнь на Земле была бы невозможна?

– В том виде, что сейчас – да, потому что они опыляют растения и дают ресурсы для жизни людей и животных. Но были бы другие формы жизни: бактерии, вирусы, грибы.

Сергей Глотов – энтомолог, кандидат биологических наук, участник 27 и 28 научных экспедиций на украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский" (скриншот)

– Какие насекомые в Украине являются ключевыми для экологии?

– Наблюдения за насекомыми в Украине ведутся где-то с 1832 года, но до сих пор не все виды описаны. Ключевым для нас является именно вопрос сохранения биоразнообразия. Поэтому, прежде всего, важны те насекомые, которым грозит исчезновение и они охраняются Красной книгой.

Также для нас как аграрной страны ценными являются насекомые-опылители. Но даже насекомые-вредители и карантинные виды тоже важны, потому что от их численности зависят урожаи.

Ключевыми являются и насекомые, участвующие в преобразовании помета крупного рогатого скота и круговорота веществ. Если бы их не было, то вся земная поверхность была бы усеяна продуктами жизнедеятельности. Именно насекомые перерабатывают помет в почву.

– Изменилось ли "население" насекомых в Украине в течение последнего столетия?

– Большинство территорий Украины трансформировалась за это время. Природные экосистемы изменились из-за распашки степей и ведения сельского хозяйства. Сохранившиеся старые музейные коллекции насекомых позволяют нам отслеживать изменения: некоторые виды действительно исчезли, некоторые – встречают реже.

Конечно, когда здесь были степи, то здесь была другая фауна. А когда эти участки распахали и превратили в пшеничное поле или фруктовый сад, то жуки поселились уже другие – типичные для сельскохозяйственных культур или садоводства.

Такая же ситуация и в Карпатах. В советский период интенсивно вырубывали леса, а сейчас они восстанавливаются и мы можем наблюдать, как вместе с ними восстанавливается многообразие видов, характерных для старовозрастных насаждений.

Уничтожение природной среды приводит к уничтожению почти 90% тех видов насекомых, которые там обитают. На восстановление степного или лесного участка требуется сотни лет. Но при изменениях природы виды адаптируются к существованию в новых средах.

– В городах все чаще стали появляться "гостиницы" для насекомых. Что они дают?

– Полезные насекомые, которые являются естественными врагами вредителей, не развиваются на поле, а в таких отелях – могут. Так человек создает для них условия, где они могут жить и размножаться. Это один из видов заботы об окружающей среде. "Отели" имеют и эстетическое значение, потому что можно приходить в парки или ботанические сады, чтобы наблюдать за насекомыми.

Сергей Глотов во время изучения насекомых в лесных условиях (фото предоставил Сергей Глотов)

Без бабочек, пчел и колорадских жуков: куда исчезают насекомые Украины

– Популяция каких насекомых уменьшилась за последние 50-100 лет в Украине?

– Сократилась популяция многих видов бабочек. Стало меньше аполлонов, мнемозин. Много видов занесли в Красную книгу. Вырубка дубов привела к тому, что жук-олень оказался на грани исчезновения. Он тесно связан со старовозрастными дубами и не может жить в молодых насаждениях. Поэтому уменьшение площадей старых дубов сократила численность популяции этого вида.

Также уменьшилась популяция мохнатого стафилина, который живет на пастбищах. С 90-х годов активно развивалась урбанизация и площади пастбищ уменьшались, поэтому этот вид оказался на грани исчезновения и его занесли в Красную книгу. Этот вид нельзя сохранить, создав какой-то охранный участок. Только увеличение поголовья крупного рогатого скота и площадей пастбищ приведет к восстановлению его популяции.

Сохранить численность бабочек или жука-оленя можно с помощью заповедников, национальных парков, где растут старые дубы. Почти для каждого вида есть свой подход в сохранении, поэтому и надо изучать насекомых, чтобы понимать, как можем заботиться о них в будущем.

– Что будет, если бабочек станет меньше?

– Стадия бабочки – это лишь один из этапов в жизненном цикле этого вида, который нужен для размножения. Личинки бабочек являются кормом для птиц. Если личинок не будет, то не будет птиц. Вообще, насекомые являются основным компонентом пищевой пирамиды для многих видов птиц и пресмыкающихся.

Также важны бабочки на стадии гусениц, поскольку они объедают листья, а затем возвращают в почву вещества, которые являются питательными для растений. Поэтому сокращение популяции бабочек негативно повлияет на экосистемы.

Бабочка аполлон (фото: Википедия)

– Есть футуристические прогнозы о том, что на планете наступит голод, потому что исчезнут пчелы, которые опыляют растения. Насколько реален такой сценарий?

– Я не специализируюсь на пчелах, но могу сказать, что в роли опылителей выступает много и других насекомых. И когда они исчезнут, тогда исчезнут и виды, которые они опыляют. Следует помнить, что когда мы опрыскиваем поля, то вместе с вредителями погибают также и полезные насекомые. Поэтому надо охранять опылителей и их естественную среду обитания. Один из методов сохранения биоразнообразия – это создание заповедников, национальных парков или заказников.

– Сейчас сезон майских жуков. Они больше вредят или приносят пользу людям?

– Жуки могут подъедать какие-то деревья, но критически уничтожить урожай – нет. Они жили в наших широтах до нас и будут жить после. Периодически они дают всплеск численности, но это естественно. В этом году я не наблюдаю аномального нашествия майских жуков.

– А какая сейчас ситуация с клещами?

– Клещей много каждый год. А такая весна, как сейчас, холодная и дождливая, – для них оптимальные условия. Их много в траве и на лесных тропах, где они "охотятся" на людей и животных. Клещи могут переносить различные болезни, поэтому карантинные службы проводят специальные меры, чтобы уменьшить их популяцию: брызгают парки и косят траву. Всех клещей это не уничтожает, но существенно уменьшает численность. Дополнительно люди могут использовать репелленты, чтобы защититься от паразитов.

То же самое и с комарами. Они могут переносить болезни. Иногда в некоторых регионах появляются новые виды комаров, потому что они мигрируют вместе с людьми и транспортом. Но существенных изменений не наблюдаем.

– Раньше аграрии очень жаловались на колорадского жука, а сейчас все меньше можно встретить этого вредителя. Почему?

– Скорее всего, селекционеры вывели генно-модифицированные сорта картофеля, которые не ест колорадский жук. Это оказалось легче, чем брызгать вредителей. Также стало меньше частных участков, где люди сами выращивают картофель. Кроме этого, появились более эффективные средства борьбы. Но колорадский жук не исчез, я встречаю его на полях на пасленовых культурах.

Сергей Глотов во время изучения насекомых (фото предоставил Сергей Глотов)

Борьба за выживание: как война влияет на мир насекомых

– Как боевые действия повлияли на насекомых Украины?

– На Луганщине уничтожены огромные площади леса, когда закончатся боевые действия, там будут всплески численности насекомых-вредителей леса: короедов, усачей, златок. Они живут в мертвой или отмирающей древесине и могут перебрасываться на здоровые лесные насаждения и вредить им.

После лесных пожаров лесники сразу убирают последствия, чтобы в древесине не развивались вредители. Но во время войны это невозможно сделать, потому что огромные территории до сих пор заминированы. Чем больше леса сгорело, тем больше его заселяют вредители. В этих условиях у них нет естественных врагов, поэтому у них высокий уровень размножения.

Кроме того, в уничтоженных лесах уже не живут птицы, которые питаясь личинками, регулируют численность насекомых. Поэтому вредители там могут массово множиться и распространяться на здоровые участки.

– Какие еще будут последствия для насекомых от войны?

– Сейчас мы работаем с участками, которые далеко от фронта. Только после окончания войны сможем оценить ситуацию на территориях, которые сейчас в оккупации или зоне боевых действий. Перед работами еще надо будет дождаться разминирования. Но уже сейчас можем сказать, что последствия от уничтожения природных экосистем из-за российской вооруженной агрессии будем фиксировать не только мы, но и вся Европа и Азия, их будут изучать и наблюдать еще внуки наших внуков.

– Что хуже всего влияет на насекомых: изменения климата, человеческая деятельность или урбанизация?

– Все изменения климата происходят исключительно из-за человеческой деятельности: вследствие выброса углерода, добычи полезных ископаемых, их переработки и выброса в атмосферу. Ни один организм на планете не принес такого вреда окружающей среде как люди. И все эти изменения безусловно отражаются и на нас, и на растениях, и на насекомых.

Самый главный фактор, который влияет на насекомых – уничтожение их естественной среды обитания. Например, если вы отравили жука, то он может через год восстановиться. Но если вы перепахали степной участок или долину, вырубили старовозрастный лес, то они 800 лет будут восстанавливаться и столько же лет надо будет некоторым видам, чтобы снова поселиться там.

Поэтому хуже всего – это уничтожение естественных биотопов насекомых: старых лесов, сжигание камышей. На одном гектаре выжженного участка камыша погибают миллионы насекомых и это никак не способствует восстановлению разнообразия.

Для нашей страны энтомология как наука имеет огромный потенциал, но пока она не очень популярна. Я бы советовал особенно молодежи – будущему нашей страны, больше интересоваться миром насекомых, потому что чем больше людей будет знать, что угрожает конкретным видам, тем меньше вреда будет окружающей среде.