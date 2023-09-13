Почему для Украины важно уничтожать российские десантные корабли: мнение эксперта

Украине необходимо уничтожать российские десантные корабли. Это может прямо повлиять на операцию по деоккупации Крыма.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил военно-морской эксперт, обозреватель Defence Express Владимир Заблоцкий.

По его словам, после сегодняшнего уничтожения российского десантного корабля "Минск" оккупанты лишились еще одной платформы, которую они использовали для переброски войск и военной логистики.

"Когда Крымского моста не станет, а его когда-нибудь да подорвут, Крым условно превратится в остров. Чем меньше у России кораблей, тем сложнее будет обеспечить движение грузов. Вспомним Вторую мировую войну. Как бы героически не держался Севастополь, как только немцы заблокировали его с моря, все сопротивление прекратилось", - уточнил эксперт.

Уничтожение БДК "Минск"

Напомним, сегодня по бухте временно оккупированного Севастополя был нанесен ракетный удар.

В результате атаки повреждены подводная лодка и десантный корабль оккупантов, а также завод судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе.

Эту информацию подтвердили РБК-Украина в Главном управлении разведки.

Все детали украинского исторического удара можете узнать в материале РБК-Украина.