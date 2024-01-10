Почему в Украине низкая инфляция и что будет дальше с ценами: прогноз экономиста

Почему затормозилась инфляция

По итогам 2023 года уровень инфляции составил 5,1%, что в 5 раз ниже фактического уровня на начало года и в 4 раза ниже прогнозных значений, ожидаемых Национальным банком в начале года. Базовая же инфляция в годовом исчислении составила 4,9% против 22,6% в начале года.

Наибольшее понижающее давление на уровень потребительских цен оказали такие категории товаров и услуг как хлебопродукты, яйца, масло, сахар, одежда и обувь, предметы домашнего обихода и бытовая техника, услуги связи и отдыха, жилищно-коммунальные услуги (кроме электроэнергии), услуги железнодорожного транспорта. Цены на указанные товары и услуги упали или минимально выросли. Более чем на 10% зафиксирован рост цен таких категорий товаров и услуг как мясо и мясопродукты, услуги электроснабжения, амбулаторные медицинские услуги, услуги образования, услуги проживания и питания.

Сейчас как общая, так и базовая инфляция находятся в рамках целевого диапазона НБУ, хотя первоначально вхождение в этот целевой диапазон планировалось только с 2026 года. НБУ прогнозировал инфляцию на конец 2023 года в размере 21%.

Из-за стремительного снижения инфляции фактические реальные процентные ставки в экономике стали сильно положительными (10+% годовых). Условия высоких процентных ставок обусловили сужение рынков банковского кредитования экономики и государственных облигаций. Все это сдерживало возобновление спроса и сдерживало рост цен.

Основным фактором, обусловившим ускоренное вхождение инфляции в целевой диапазон, было сокращение совокупного спроса (на 25% относительно довоенного уровня). Ключевые факторы сокращения спроса – война, выезд беженцев за границу (более 6 млн человек), мобилизация мужчин в ряды ВСУ, высокий уровень безработицы (около 20% рабочей силы).

Также на понижение уровня инфляции повлияло перенасыщение внутреннего рынка аграрной продукцией при рекордном урожае. В результате блокирования внешнеторговых путей экспорт агропродукции упал на 7% в годовом измерении.

Весомым сдерживающим фактором инфляции является стабильность обменного курса, который уже 1,5 года сохраняется на уровне 37-38 грн за доллар, что способствует стабилизации цен на импортные товары. С начала войны Украина получила около 75 млрд долларов внешней финансовой помощи (в т.ч. от МВФ – 7,2 млрд долларов), что позволило не только покрыть дефицит платежного баланса, но и нарастить валютные резервы до более чем 40 млрд долларов (более 5 месяцев импорта). Последующая стабилизация валютной позиции зависит от достаточности и ритмичности поступления внешней помощи.

Сдерживающим фактором роста инфляции также является сохранение правительством частичного моратория на повышение жилищно-коммунальных тарифов. Однако данный фактор следует рассматривать как отсрочку прироста цен, поскольку будущая рыночная коррекция этих административных тарифов будет неизбежна.

Что будет влиять на цены в дальнейшем

С другой стороны потенциально значительные инфляционные риски сохраняются со стороны фискального дефицита, уровень которого достиг 26% ВВП за 2023 год. Однако, на данный момент влияние фискального дефицита на рост цен ограничено, поскольку его размер составляет лишь 2/3 от потерь номинального ВВП. Также «фискальную инфляцию» сдерживает тот факт, что более 50% государственных расходов направляются на оборонные нужды, преимущественно не влияющие на активизацию спроса.

Последующие перспективы инфляции будут определяться как проинфляционными, так и контринфляционными факторами. Низкий потребительский спрос будет сдерживать раскрутку инфляционной спирали. В то же время повышение тарифов на электроэнергию, возобновление налогов на автомобильное топливо, значительный фискальный дефицит, потенциально риски девальвации гривны остаются значительными проинфляционными факторами.