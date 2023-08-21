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Почему в Украине не прячут трансформаторы от обстрелов под землю: ответ "Укрэнерго"

Фото: трансформаторы не будут прятать под землю, чтобы защитить от обстрелов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

"Укрэнерго" не будет прятать свои автотрансформаторы под землю, чтобы защитить их от обстрелов, потому что это дорого и долго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Недостаточно скрыть только трансформатор, нужно закрыть и все сопутствующее оборудование. Это невозможно реализовать за несколько месяцев одновременно на всех подстанциях. Поэтому, готовясь к следующей зиме, мы используем преимущественно другие способы защиты", - говорится в сообщении.

Большие размеры

Подземных подстанций класса напряжения 750 кВ, на котором работает часть оборудования "Укрэнерго", в мире не существует. "Никто нигде не закапывал под землю трансформатор напряжением 750 кВ. Да, действительно существуют подземные подстанции низшего класса напряжения, но они сразу планировались и проектировались как подземные", - сообщили в "Укрэнерго".

Высоковольтные автотрансформаторы 330 и 750 кВ, а на подстанциях в Украине работают именно такие, имеют большие размеры и вес. При работе они выделяют много тепла и могут нагреваться до 90 градусов выше. Если тепло не будет эффективно отводиться - оборудование от перегрева может выйти из строя.

Размеры одной фазы трансформатора напряжением 750 кВ (а их для работы требуется три) - 12 м в длину, 7 м в ширину и до 12 метров в высоту. Общий вес - более 300 тонн. "Представляете, насколько мощную вытяжную вентиляцию нужно построить, чтобы надежно охлаждать печь таких размеров?" - отметили в "Укрэнерго".

Технические проблемы

"Дальше больше - допустимое расстояние для безопасной работы от заземленных частей до токопроводящих - 3,5 м. Плюс сам земляной слой защиты от ракет - еще метров 10 дополнительного пространства в высоту. То есть минимальная глубина котлована для такого проекта - около 25 метров. Это как 8-этажный дом закопать под землю", - говорится в сообщении.

По данным "Укрэнерго", такое строительство не пройдет незамеченным для врага, активно пользующегося аэро- и спутниковой разведкой. "Тем более, что продлится такое строительство не менее полугода, а вероятнее - целый год. При этом будет стоить это в несколько раз больше, чем строительство открытой подстанции", - добавили в пресс-службе.

 

Напомним, Национальный банк Украины оставил по-прежнему прогноз дефицита мощностей в энергосистеме на протяжении 2023-2024 годов. В ІІІ квартале ожидается незначительный дефицит (3%), который несколько увеличится в IV квартале 2023 и I квартале 2024 года (до 5%).

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