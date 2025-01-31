Почему в Украине до сих пор не запустили новый этап программы "єВідновлення" за ремонты: подробности

К решению проблемы могут привлечь международных партнеров - подписание новых соглашений о финансировании программы компенсаций ожидают в 2025 году. Среди возможных вариантов - финансовая помощь Всемирного банка, а также Банка развития Совета Европы.

Она отметила, что денежные выплаты тем гражданам, чье жилье пострадало в результате российской вооруженной агрессии - один из этапов программы "єВідновлення", который планировалось запустить еще в 2023 году, но который до сих пор не удалось реализовать. Причина - нехватка средств.

"По состоянию на сейчас этот этап программы, к сожалению, не заработал. Мы очень благодарны всем тем людям, у кого была возможность за свой счет отремонтировать свои дома, но у нас на сегодня еще огромное количество людей, которые не имеют такой возможности. У них стоят разрушенные дома и они еще не приступили, скажем так, к такому ремонту. И будем говорить откровенно - Правительство на сегодня нет достаточно денег для того, чтобы в стопроцентном объеме профинансировать такую программу", - констатировала нардеп.

При этом Шуляк отметила, что надежды на запуск этапа "єВідновлення", который касается выплат гражданам, которые отремонтировали жилье за свой счет, есть в текущем году, поскольку к финансированию программы продолжают приобщаться международные партнеры.

Так, Всемирный Банк еще в 2023 году предоставил для выплат дополнительные 200 млн долларов и тогда речь шла о компенсации за поврежденное жилье. В прошлом году к финансированию присоединился и Банк развития Совета Европы, который подписал соглашение об этом в июне и выплаты касались этапа компенсаций за уничтоженное жилье. Речь шла о сумме в 100 млрд евро, что позволило профинансировать выплаты на общую сумму в 4,3 млрд гривен, сообщила Шуляк.

"Следовательно, эти финансовые учреждения высоко оценили эффективность программы и ее прозрачные механизмы, поэтому сейчас идут переговоры о продолжении помощи в ее финансировании. Так, Банк развития Совета Европы также подтвердил свою способность и свое желание подписать дополнительные документы, чтобы приобщиться к финансированию программы "єВідновлення" и 2025 году", - подчеркнула Шуляк.

Она также отметила, что средства на программу можно будет привлечь от передачи Украине доходов от замороженных активов россиян за рубежом.

"Сейчас продолжаются переговоры о передаче этих средств. Надеюсь, что в 2025 году мы их получим. Половина из них может пойти на оборонные нужды, другая половина - на восстановление Украины. А поскольку программа "Восстановление" - неотъемлемая часть восстановления Украины, вполне логично, что часть этих средств можно будет выделить под нужды программы", - отметила Шуляк.

Парламентарий также добавила, что изучаются возможности привлекать к выплатам средства, которые Украина будет получать в рамках реализации программы Ukraine Facility. Речь идет о финансировании в размере 50 млрд евро, которые будут поступать в Украину до 2027 года.