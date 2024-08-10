Почему стали популярны кроссоверы: ТОП-5 главных преимуществ

В первой десятке новых автомобилей – лидеров украинского рынка сегодня – девять являются кроссоверами. Это не случайное стечение обстоятельств, это результат многолетней тенденции и мировой, и украинской. Что произошло со вкусами автомобилистов, ведь минусов у этого класса не меньше плюсов?

Чтобы четко понимать, о чем идет речь, напомним, что кроссовер – это автомобиль, построенный на грани двух классов. Скажем, кроссовером можно считать и купе-кабриолет, и минивэн с полным приводом и высоким клиренсом, и паркетчики типа SUV.

Именно последние и сегодня являются самым распространенным видом кроссоверов. Это смесь легкового автомобиля и внедорожного автомобиля, и когда упоминают кроссовер, чаще всего именно такую машину и подразумевают. С одной стороны, это уже не рядовая легковушка для гладкого асфальта, но еще не полноценный вездеход для размытых путей, песка, жидкой грязи и баюр. А если подойти с другой стороны – это некая лайт-версия внедорожника, лишенная многих видовых признаков.

Почтенный вид

Это обстоятельство мы не зря поставили на первое место. Возможно, кому это утверждение будет казаться спорным, но чем тогда объяснить, что популярность кроссоверов-внедорожников продолжает расти даже после того, как добрая половина из них лишилась версий с трансмиссией 4х4? Да и те модели, которые имеют полный привод, примерно в половине случаев продаются в комплектации с приводом на одну ось. Обратная сторона большей степенности в экстерьере – худшая маневренность, особенно на скорости, а также больший расход горючего и меньший ресурс некоторых деталей шасси, заимствованных у базового хэтчбека.

Геометрическая проходимость

От настоящего внедорожника у кроссовера – большой дорожный просвет (клиренс от 18 см и выше можно считать увеличенным) и увеличенные углы въезда/съезда. Это позволяет не бояться высоких бордюров, проселок с накатанными путями, плохо убранного снега зимой и т.д. Плата за лучшую проходимость – опять-таки хуже управляемость и худшая аэродинамика, то есть больший аппетит на скорости.

Крепкое шасси

За счет больших колес, высокопрофильных шин (не всегда) и иначе настроенных упругих элементов кроссоверы меньше боятся движения некачественными, разбитыми путями. То есть большинством провинциальных украинских дорог кроссовер может ехать быстрее легковой машины – по крайней мере, с меньшим риском получить повреждение ходовой. Такие возможности имеют и определенный минус – более тяжелые колеса двигателя труднее раскручивать при разгоне, и это одна из причин, почему кроссоверы имеют худшую динамику и потребляют больше топлива. К тому же шины более крупных типоразмеров стоят существенно дороже.

Полный привод

В последние годы среди кроссоверов с внедорожным видом встречается все меньше моделей с приводом на все четыре колеса. Поэтому, собственно, эти машины и получили неформальное название "паркетчики". Но все равно в этом классе машин 4х4 на порядок больше, чем среди типичных легковушек. А это, конечно, очень помощник при выездах на природу или при езде зимой по путям, с которых вовремя не убрали снег. Правда, полноприводная трансмиссия кроссоверов довольно примитивна и не позволяет штурмовать более-менее реальное бездорожье, связку грязи или, скажем, глубокие снежные заносы.

Высокая посадка в салоне

Реальный плюс большинства кроссоверов: в высоко поставленном над дорогой кузове и в более высоком салоне и кресло водителя стоит выше. А значит, водитель может увидеть препятствие на дороге на несколько драгоценных секунд раньше. Расплата за это – высший центр масс, худшая управляемость, более быстрый износ шин и некоторых деталей ходовой части.

Кратко

Преимуществ немало, но и недостатков у паркетчиков достаточно. Прежде чем принять решение о типе вашей будущей машины и ее модели, еще раз подумайте. Выходит, что в большинстве случаев рядовому жителю страны придется решать, что ему важнее – быть в модном тренде или избежать лишних затрат на содержание более массивной машины с частично худшим функционалом. Хотя никто не отрицает, что у кроссоверов есть достаточно преимуществ, которые при определенных условиях будут востребованы.