Почему США поддерживают "гибридный трибунал" для России: ответ Госдепа

Она отметила, что США поддерживают "гибридный трибунал", потому что он может быть международным, интернационализированным, но на основе юридической системы Украины. Так, трибунал будет проходить не в Украине, а в другой стране Европы. По словам Калан, таким образом, может гарантироваться его беспристрастность и легитимность.

"Мы все хотим, чтобы всех, кто совершает и совершил преступления против Украины и против украинцев, видели в суде, и чтобы они понесли наказание. И вот то, что мы знаем, это то, что зло будет наказано, и виновные должны понести ответственность. Вот именно поэтому США поддерживает именно эту форму гибридного суда. Потому что именно это может обеспечить то, что все виновные понесут ответственность", - сказала она.

Представительница Госдепа также прокомментировала сомнения в возможности привлечения к ответственности лично Владимира Путина в рамках такого трибунала. Так, она отметила, что Международный уголовный суд недавно выдал ордер на арест диктатора. Поэтому все государства-подписанты Римского устава должны придерживаться этого.

"Так что есть разные формы. Но именно этот гибридный суд - конечно, надо наработать детали этого суда, но это как раз может быть ответом на требование быть наиболее легитимным, наиболее прозрачным, пользоваться международной поддержкой, делать все возможное для того, чтобы виновные понесли ответственность ", - добавила она.

РБК-Украина сообщало, что США поддерживают создание "гибридного спецтрибунала" для РФ.

При этом украинские власти выступали против создания гибридного суда, ведь он не дает гарантий снятия иммунитета с российского диктатора Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова и главы правительства РФ Михаила Мишустина.

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