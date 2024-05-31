Почему в российских ракетах находят западные компоненты, - ответ Евросоюза

Уже не раз украинские военные обнаруживали, что оккупанты используют западные комплектующие в своих ракетах и другом вооружении.

О'Салливан заявил, что некоторые из найденных комплектующих были изготовлены много лет назад и, вероятно, попали в торговые сети задолго до санкций.

Однако он пояснил, что в настоящее время Европейский союз тесно сотрудничает с компаниями и следит, чтобы не было прямого экспорта в Россию.

"Транзит через Россию оружия, а также товаров двойного назначения и других чувствительных товаров в третьи страны также невозможен. И все наши компании, а компаний, производящих эту продукцию, не так много, хорошо осведомлены об этой проблеме и полностью преданы тому, чтобы предотвращать обхода санкций", - подчеркнул он.

На уточнение журналиста, что некоторые из найденных комплектующих были изготовлены в 2022-2023 годах, спецпредставитель Евросоюза объяснил, что это могло произойти из-за малой эффективности тогдашних санкций.

"Если взять 2022 год, то санкции только начинались. Вы знаете, я не оправдываюсь. Я просто говорю, что есть разумные причины, по которым старые запасы могут оказаться там. Мы также находим продукцию, изготовленную гораздо позже, и это потому, что ее действительно невинно отправляют куда-то, откуда она попадает в Россию, либо непосредственно из этой страны, либо через другие страны", - заявил он.