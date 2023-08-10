Почему россияне жгут военкоматы: эксперт назвал причину

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, произошло более 100 случаев поджога военкоматов по всей территории РФ. Россияне понимают, что во время одной из волн принудительной мобилизации следующими могут стать они и пытаются этому помешать.

По состоянию на июль было вынесено около 40 приговоров по поводу поджога военкоматов. Некоторых поджигателей обвинили в терактах и даже посадили на 19 лет.

Однако даже несмотря на приговоры суда, поджоги не уменьшаются, более того, только за августовские дни зафиксировано более десятка новых инцидентов. В частности, в Копейске и Верхнеуральске (Челябинской области) две женщины бросили коктейли Молотова в окна военкоматов. А в Москве задержали женщину, которая бросила бутылку с зажигательной смесью в дверь комиссариата, а пожилого мужчину с пятью "коктейлями" взяли на входе в здание.

По мнению Коваленко, вряд ли россиян, особенно пенсионеров, можно так легко заставить жечь военкоматы.

"Мы же понимаем, что должна быть реальная причина. Видимо, сейчас в России проходят процессы принудительной мобилизации, и эти люди знают, что их детей и внуков отправят на войну. Поэтому они и идут на радикальные действия. Мне кажется, причина в этом", - отметил он в разговоре с изданием.

Подробнее о поджогах военкоматов и "хлопке" в России можно узнать в материале РБК-Украина.

Мобилизация в РФ

С начала 2023 года Минобороны России из-за нехватки военной силы для участия в боевых действиях в Украине начало активно вербовать заключенных. Аналогичным способом набирали новобранцев и в частную военную компанию "Вагнер".

В мае Генштаб ВСУ сообщал, что время на подготовку мобилизованных заключенных сократили почти втрое из-за значительных потерь живой силы.

Недавно же появилась информация, что на оккупированных территориях Украины РФ планирует новую волну мобилизации заключенных. Кроме того, будут отправлять на фронт и тех, кто находится под следствием или в статусе подозреваемого.

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