Почему Россия снова стала топ-поставщиком газа в ЕС и как Европа хочет ударить по СПГ

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Россия обошла США: как так вышло и надолго ли

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года Москва сократила поставки трубопроводного газа в Европу. Которая параллельно наращивала импорт сжиженного природного газа.

Уже в сентябре 2022-го США стали ведущим поставщиком, обогнав Россию. А с 2023-го на их долю приходилось около 20% поставок в Европу. Однако в мае впервые почти за два года российские объемы превысили американские.

По данным глобальной площадки по сырьевым котировкам и аналитике ICIS, в прошлом месяце на трубопроводный и сжиженный газ из России пришлось 15% от общего объема поставок в Европейский союз, Великобританию, Швейцарию, Сербию, Боснию и Герцеговину и Северную Македонию.

В то время как на сжиженный газ из США пришлось 14%. Что является самым низким уровнем с августа 2022 года.

На майские потоки повлияли разовые факторы. В том числе отключение крупного экспортного объекта СПГ в США, в то время как Россия нарастила экспорт по трубопроводу через Турцию в преддверии планового технического обслуживания в июне.

По мнению газового аналитика ICIS Тома Мажец-Мансера, эта тенденция продлится недолго, поскольку производство американского СПГ снова вырастет, и Россия скорее всего сократит объемы для Европы, переориентировав их на азиатские страны.

"У России ограниченная гибкость, чтобы удержать европейскую долю, поскольку спрос на газ вырастет до зимы. Общее производство СПГ в США только растет, и до конца года на мировой рынок поступит больше новых мощностей", - цитирует его Financial Times.

По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), в мае Евросоюз стал четвертым по величине импортером ископаемого топлива из РФ.

Отметим, санкции не распространяются на газ, который помимо трубопроводов через Турцию и Украину поставляется на танкерах (в случае СПГ). В прошлом месяце Венгрия импортировала газа на 122 млн евро, Словакия - на 117 млн евро, Чехия - на 81 млн евро, Франция - на 196 млн евро, Бельгия - на 178 млн евро. Последние две страны импортируют сжиженный газ, поставки из России во Францию в мае увеличились на 14%, в Бельгию - на 15%.

Примечательно, что хотя многие страны ЕС продвигают санкции против российского СПГ, поставки газа фактически медленно растут с IV квартала 2022 года. И это лишний раз подчеркивает сложность снижения европейской зависимости от газа из России.

С другой стороны, в конце года заканчивается срок действия контракта на транзит Украину. Украинские власти не будут вести прямые переговоры с РФ. Но как пишут западные СМИ, в настоящее время в Европе обсуждают, как и чем загрузить украинскую ГТС с 2025-го.

Украинский маршрут хотят сохранить. Но какой газ будет в ГТС

Россия прокачивает около 15 млрд кубометров газа в год через Украину. В основном в Словакию и Австрию, где до сих пор является доминирующим поставщиком. Например, в Австрии российский газ пять месяцев подряд покрывает свыше 80% потребления.

Поскольку эти объемы сложно заместить в краткосрочной перспективе, ЕС заинтересован в сохранении украинского маршрута. Однако это не означает, что в 2025 году продолжатся поставки именно российского газа.

По данным Bloomberg, ведутся переговоры с Украиной о том, как обеспечить поставки в следующем году. Один из вариантов - закупка газа в Азербайджане. Который будет прокачиваться по российским трубопроводам и украинской ГТС.

Идея набирает обороты, так как становится ясно, что в противном случае Украина может потерять важный источник доходов. По оценкам за 2021 год, считается, что она заработала на транзите около 1 млрд долларов. Поэтому украинская сторона допускает, что у поставок из Азербайджана "может быть какое-то будущее".

Азербайджанская компания Socar не ответила на запросы о комментариях, пишет Bloomberg. Как и российский "Газпром", чьи мощности также задействованы в предполагаемой схеме. В теории сделка полезна и самой России, если все будет организовано по принципу свопа. То есть газ азербайджанский на бумаге, но по факту российский.

Сама идея свопов не чужда газовым рынкам и используется, когда физически невозможно доставить топливо из одного места в другое. Тем более, что Азербайджан уже использует свою трубопроводную систему в Европу на полную мощность, а для дальнейшего наращивания экспорта потребуется дорогостоящая модернизация инфраструктуры.

Переговоры все еще на ранней стадии, решение может быть принято к концу года, но неясно, будет ли в итоге сделка, поскольку на это могут повлиять события российско-украинской войны может, отмечает издание.

Еще одним вариантом может стать консорциум европейских компаний или стран. Или назначенная третья сторона, которая примет на себя поставки газа от "Газпрома" на российско-украинской границе. Публично Еврокомиссия заявляет, что блок сможет выдержать прекращение российского транзита через Украину без рисков для своей энергетической безопасности.

Старший научный сотрудник и руководитель программы "Европа" Королевского института международных отношений Chatham House Армида ван Рей считает, что если зависимость ЕС от российского газа что-то и показала, так это опасность чрезмерной зависимость от одного поставщика.

Поэтому единственным вариантом для прагматичной и устойчивой политики энергетической безопасности является поиск других поставщиков. И действовать необходимо уже сейчас, ведь Брюссель вводит санкции на сжиженный газ из РФ, отмечает ван Рей.

"Если ЕС решит запретить импорт российского СПГ, ему придется внимательно смотреть на страны происхождения трубопроводного или сжиженного газа. Импорт "отмытого российского газа" (через контракты с Азербайджаном, - ред.) не поможет ЕС достичь своих внешнеполитических целей. На самом деле, это может их подорвать", - добавила она.

Как Евросоюз хочет ударить по СПГ из России

"Исторические" санкции против российского газа согласовали на прошлой неделе. Как ожидается, 14-й пакет запретит российским компаниям использовать порты ЕС для перевалки СПГ с больших танкеров на мелкие суда для третьих стран. Это не соответствует полному эмбарго, но все равно станет болезненным ударом для РФ.

Дело в том, что она перевозит сжиженный газ с крупнейшего завода "Ямал СПГ" на крайнем севере в порты Европы, полагаясь на арктические ледоколы. Согласно исследованиям неправительственных организаций, такая перевалка принесла России около 3,4 млрд евро доходов.

Кроме того, санкции включают меры против "теневого флота" нефтяных танкеров, а также финансовых учреждений, которые помогаю Москве обходить санкции, запрещающие экспорт критически важных для производства оружия технологий.

Решение от 20 июня демонстрирует заметную эволюцию в европейской стратегии. Как заявили в бельгийском председательстве в ЕС, это будут беспрецедентные санкции против прибыльного газового сектора России. Это знаменательный момент, но на самом деле санкции не затронут большую часть экспорта СПГ в Европу, пишет Politico.

Ограничения по СПГ не дотягивают до тотального запрета на импорт угля и морской нефти. Компаниям ЕС и дальше разрешается покупать сжиженный газ, а запретят лишь реэкспортировать российский СПГ в другие страны.

После полномасштабного вторжения России в Украину блок в целом сократил зависимость от российского газа примерно на две трети. Импорт и перепродажа СПГ продолжаются.

По оценкам CREA, в 2023-м страны ЕС перенаправили около 22% российского СПГ по всему миру. Цифры отражают ведущую роль Запада в страховании грузов и транспортных услугах. В прошлом году морская отрасль стран G7 обеспечила 93% российского экспорта СПГ, транспортная стоимость составила 15,5 млрд евро, отмечает Euronews.

Новые санкции ЕС призваны ограничить прибыльный бизнес и возможности России в получении доходов для финансирования войны против Украины.

"Хотя запрет на перевалку затрудняет экспорт российского газа, только полный запрет на импорт действительно окажет давление на российский газовый бизнес из Арктики. Но и без европейских портов транспортировка газа на танкерах-ледоколах вряд ли будет экономически целесообразной", - рассказал энергетический аналитик CREA Пятрас Катинас.

Российский экспорт СПГ в Европу в прошлом году принес Москве около 8 млрд евро прибыли. И поскольку в 14-м пакете нет запрета на прямые поставки, скорее всего санкции охватят лишь около 2 млрд евро, пишет Politico.

В любом случае оценить, как сильно снизятся поставки российского газа из-за санкций, можно будет лишь через несколько месяцев. Пока же странам Евросоюза еще предстоит их утвердить. Ожидается, что ограничения вступят в силу в начале недели после публикации в Официальном журнале ЕС.

При подготовке материала использовались: данные Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), публикации Chatham House, FT, Bloomberg, Politico и Euronews.