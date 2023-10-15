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В чем разница между субсидией и льготой: разъяснение ПФУ

Воскресенье 15 октября 2023 21:09
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В чем разница между субсидией и льготой: разъяснение ПФУ Фото: в ПФУ разъяснили, в чем разница между субсидией и льготой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Многие украинцы путают такие понятия как "жилищная субсидия" и "льгота на жилищно-коммунальные услуги" и даже часто считают, что это разные названия одной и той же выплаты. Однако это не совсем так.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.

Как отмечается, общим является то, что это помощь, оказываемая государством на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Однако жилищная субсидия для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг - это два разных вида выплат.

Жилищная субсидия - это помощь от государства тем семьям, доходы которых не позволят им самостоятельно оплатить в полном объеме средства за потребленные жилищно-коммунальные услуги. То есть это помощь, которая зависит исключительно от имущественного и материального положения домохозяйства: имеешь низкий доход - можешь получать жилищную субсидию.

Условия назначения жилищных субсидий и порядок их предоставления определены в Положении о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины.

Льгота - это установленное законодательством преимущество, предоставляемое определенным категориям лиц. К примеру, это ветераны войны, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитников Украины, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, дети войны, многодетные семьи и т.д.

При этом льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг (в зависимости от категории получателей) может предоставляться без учета доходов, так и с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи.

Механизм реализации права на получение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг определяется Порядком предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа в денежной форме, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины.

Субсидии в Украине

В Украине получить жилищную субсидию могут семьи, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа.

Напомним, в этом году субсидии украинцам должны переназначаться автоматически. Но те, кто не получал выплаты, должны подать заявление самостоятельно.

К тому же, с 1 октября в Украине начался перерасчет субсидий на отопительный сезон.

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