Почему РФ "засыпает" Киев ракетами и сколько это может продлиться: мнения экспертов

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Что известно о массированном ударе по Киеву

Сегодняшний удар по Киеву был комбинированным. Сначала россияне около 03:00 выпустили дальнобойные крылатые ракеты Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. На Киев эти ракеты заходили с южного направления после сложных маневров.

Одновременно с подлетом к столице после 05:00 были выпущены баллистические ракеты KN-23/"Искандер-М" по столице и пригороду. К ракетной комбинированной атаке добавился еще и один беспилотник ударного типа.

По данным городской военной администрации, в воздушном пространстве Киева сбили дрон, более десятка крылатых и около десятка баллистических ракет.

Фото: последствия ракетной атаки на Киев 2 сентября (Виталий Носач/РБК-Украина)

Согласно сводке Воздушных сил, всего противник запустил 35 ракет по Киеву, Киевской, Сумской и Харьковской областям:

16 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Брянской, Воронежской и Курской областей

14 крылатых ракет Х-101 из района Волгоградской области

4 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгородской области

одну неустановленную ракету из Белгородской области

Кроме того, россияне запустили 23 "шахеда" из Приморско-Ахтарска.

В результате боевой работы удалось сбить 9 ракет "Искандер-М"/KN-23, 13 ракет Х-101 и 20 ударных беспилотников. Еще одна ракета Х-101 и три дрона не достигли целей и были локационно потеряна.

Сколько летело ракет конкретно на Киев, не уточняется. Как отмечают местные власти, из-за падения обломков в Святошинском районе загорелись четыре автомобиля, нежилое здание и повреждено помещение станции метро. Частично разрушено одно нежилое помещение в Голосеевском районе, еще одно повреждено в Шевченковском районе. Падение обломков зафиксировано во всех районах столицы.

По состоянию на сейчас известно о трех пострадавших. Одному из них помощь оказали на месте, двух других доставили в медицинские учреждения.

По уточненной информации, повреждены стеклянные элементы входа на станцию метро "Святошин", возле нее горели МАФ и двухэтажное здание. Также разрушен Исламский культурный центр Духовного управления мусульман АР Крым (район метро "Нивки"), в Шевченковском районе был пожар на территории предприятия. Кроме того, выбило окна в двух школах, но учебный процесс начался. В Голосеевском районе повреждена котельная.

Почему россияне "засыпают" Киев ракетами

Вероятными целями сегодняшней атаки могли быть правительственный квартал и так называемые "центры принятия решений" в Киеве, места расположения силовых органов, в том числе разведки и контрразведки, считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его мнению, Россия тщательно готовилась к массированному удару, чтобы обеспечить картинку того, что якобы способна пройти эшелонированную ПВО украинской столицы. Особенно на фоне продвижений войск на Покровск и катастрофы первого F-16.

"Здесь элементы психологического давления и террора с целью деморализации украинцев. А для собственной аудитории - показать, что несмотря на то, что какие-то дроны долетают до Москвы и других городов, на самом деле Россия способна бить по Киеву ракетами и якобы делать это успешно", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Фото: последствия ракетной атаки на Киев 2 сентября (Виталий Носач/РБК-Украина)

Что касается подготовки, то эксперт напоминает, что на прошлой неделе СБУ задержала российских агентов, которые установили камеры в одной из квартир с панорамными окнами для мониторинга целей и результатов атак. "Это еще раз свидетельствует о том, что им была нужна картинка мощных пожаров и разрушительных последствий", - подчеркнул Мусиенко.

Таким образом, противник пытается запугать украинцев и аудиторию на Западе демонстрацией своих возможностей, а также поддержать собственную пропаганду.

"Я даже скажу, что все это больше для отвлечения внимания от событий в Курской области. Потому что там у них успехов нет, поэтому нужно отвлекать от того, что Путин называет "провокацией" в Курской области", - добавил собеседник.

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев не исключает и другие цели. "Лето прошло, нас ждет отопительный сезон, и Россия спешит сделать все возможное, чтобы погрузить Украину в блэкаут", - говорит он.

По его словам, последние ракетные и дроновые удары по Украине чаще были направлены на объекты энергетической инфраструктуры. Но ракеты не всегда прилетают в цель, как это было с центром социально-психологической поддержки в Сумах, дворцом спорта в Харькове или двумя школами сегодня утром в Киеве.

Тем не менее, россияне пытаются уничтожить энергетику, подчеркивает Селезнев. "Потому что это для них крайне важно. Это один из рычагов влияния на украинское правительство по принуждению к капитуляционным требованиям Кремля", - отметил эксперт.

Продолжатся ли подобные атаки осенью

Вражеские атаки на Киев в последнее время участились. Мусиенко напоминает, что в течение двух недель украинская столица подверглась четырем ракетным и ракетно-дроновым ударам.

"Как минимум раз в месяц при массированных ударах враг львиную долю ракет направляет на Киев. И, вероятно, это продолжится осенью. Российские планы поразить Киевскую ГЭС, объекты энергетики и центры принятия решений никуда не исчезли", - прогнозирует он.

По его мнению, поворотной могла стать массированная атака 8 июля, когда ракеты долетели и попали в детскую больницу "Охматдит". После нее Россия поверила, что противовоздушная оборона Киева уязвима, есть якобы шансы ее преодолевать, поэтому будет пытаться сделать это снова и снова.

По оценкам Селезнева, россиянам удалось накопить баллистику и крылатые ракеты в достаточном количестве для террора в том числе Киева.

"Мы сталкиваемся с отсутствием достаточного количества систем ПВО, чтобы гарантированно уничтожать вражескую баллистику. Сегодня у нас мало ресурсов, чтобы быть максимально эффективными в поражении "Искандеров" и северокорейских KN-24. Если крылатые ракеты мы уничтожили все кроме одной, то с баллистикой дела хуже. Думаю, что враг накопил свои ресурсы, к тому же идут непрерывные поставки из Пхеньяна, а значит у противника есть возможность бить дальше", - считает эксперт.

По его мнению, за счет комбинированных ракетно-дроновых атак россияне продолжат попытки достичь успехов в разрушении украинской энергетики.

При подготовке использовались сообщения Воздушных сил Украины, Киевской городской военной администрации и мэра Виталия Кличко, комментарии руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко и бывшего спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева.