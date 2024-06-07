Почему при отключении света возникают перебои со связью: объяснение Минцифры

"В Украине сеть построена таким образом, что большинство пользователей используют доступ к интернету через фиксированную сеть, остальные через мобильную связь. При этом 80% использования трафика происходит именно через фиксированную wifi сеть", - пояснил Мацик.

Он добавил, что во время отключений света мобильные телефоны переходят на сотовые данные, что усиливает нагрузку на башни мобильных операторов. Последние не способны справиться со значительным ростом количества пользователей мобильного интернета, что приводит к проблемам со связью.

Более того, частотный ресурс операторов, от которого зависит пропускная способность сети, имеет ограничения, которые нельзя просто так увеличить.

В том же числе в Минцифры призвали граждан самостоятельно позаботиться о стабильной работе сети у себя дома. Для этого необходимо обратиться к провайдеру и спросить о возможности подключения технологии xPON.

Отключение света в Украине

Последние месяцы враг усилил массированные обстрелы по территории Украины. Под удар также попадала энергетическая инфраструктура, что привело к возвращению графиков отключения света.

По состоянию на сегодняшний день, 7 июня, в течение суток вероятно будет сохраняться дефицит в энергосистеме, в связи с чем "Укрэнерго" ввело лимиты потребления.