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Почему ПФУ мог занизить пенсию и как это проверить без очередей: детали

06:30 17.10.2026 Сб
4 мин
aimg Елена Чупровская
Почему ПФУ мог занизить пенсию и как это проверить без очередей: детали Иллюстративное фото: как увидеть стаж и заработок онлайн (Getty Images)
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Пенсия оказалась меньше, чем вы рассчитывали? Перед тем как искать ошибку, проверьте, какие стаж и заработок вам действительно засчитали в Пенсионном фонде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины. .

Для этого не обязательно уходить в сервисный центр. Все необходимые сведения есть в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Где посмотреть, как насчитали пенсию

Для начала нужно открыть вебпортал ПФУ и нажать "Вход". Войти можно с помощью квалифицированной электронной подписи, BankID или "Дії. Підпис", если такой способ доступен.

Далее нужно перейти в раздел "Моя пенсия". Там видны вид пенсии, ее размер, составляющие выплаты и история изменений.

Также можно найти распоряжение о назначении или перерасчете пенсии. Из него ясно, какие решения принимал Пенсионный фонд.

В пенсионном деле есть и сведения о стаже и зарплате, которые были учтены при исчислении выплат. За ними можно увидеть, все ли периоды работы и весь заработок попали в расчет.

Если размер пенсии кажется заниженным, начинать следует не по собственному подсчету по формуле. Сначала следует проверить данные, на основании которых ПФУ определил выплату.

Страховой стаж. Сравните периоды работы в трудовой книжке с тем, что есть в пенсионном деле. Обратите внимание на пропущенные годы, неточные даты приема на работу и увольнение, а также на периоды, которые могут не быть в электронном реестре.

Зарплата. Просмотрите, какие сведения о заработке использовали для исчисления пенсии. Если части данных нет или они не совпадают с документами, выясните причину и то, можно ли их уточнить.

Вид пенсии и составляющие выплаты. Убедитесь, что вид пенсии указан правильно, и посмотрите, из чего состоит общая сумма. На него могут влиять доплаты, надбавки и повышения, предусмотренные законом.

Последний перерасчет. Если сумма изменилась после индексации или другого перерасчета, откройте распоряжение. Выясните, какой именно перерасчет произвели и как изменились составляющие выплаты.

Не всякая разница между ожидаемой и настоящей суммой означает ошибку ПФУ. Причиной могут отсутствовать сведения о страховом стаже, неточности в документах, расхождения между ожидаемым и учтенным заработком или особенности применения правил пенсионного обеспечения.

Индексация также не всегда увеличивает выплаты всем пенсионерам одинаково. Результат зависит от вида пенсии, даты ее назначения, правил перерасчета и других условий, устанавливаемых законом.

Поэтому, прежде чем говорить о неправильном начислении, нужно проверить данные пенсионного дела и основания, по которым определили сумму.

Что делать, если обнаружили ошибку

Если в пенсионном деле не учли определенный период работы, есть неправильные сведения о заработке или возникли вопросы пересчета, можно обратиться в ПФУ. Заявление подается через веб-портал Фонда или в сервисном центре.

В обращении укажите, какие именно сведения вызывают сомнение, и объясните, в чем состоит возможное несоответствие. Добавьте копии документов, подтверждающих правильные данные, если они есть. Также попросите проверить эти сведения и объяснить, как рассчитали пенсию.

В зависимости от ситуации может потребоваться трудовая книжка, документы о зарплате, архивные справки или другие подтверждения стажа. Если для изменения выплаты требуются дополнительные документы или отдельное заявление о перерасчете, то порядок действий будет зависеть от конкретного случая.

Перерасчет возможен, если есть законные основания. Скажем, когда пенсионер предоставит ранее не учитывавшие документы о стаже или заработке, ПФУ должен их рассмотреть по действующим правилам.

В то же время само заявление не гарантирует увеличения пенсии. Все зависит от того, влияют ли уточненные сведения на право на выплату или ее размер.

Если ПФУ отказал в перерасчете, то можно попросить обосновать решение. При наличии оснований можно обжаловать в установленном порядке.

Проверка данных позволяет вовремя заметить отсутствующие сведения, неточности в документах или вопросы пересчетов. Особенно это касается людей, работа которых приходилась на периоды, за которые в электронных реестрах может не быть информации.

Свое пенсионное дело можно проверить онлайн на вебпортале ПФУ. Если вы нашли разногласия, обратитесь в Фонд по разъяснению и узнайте, какие документы нужны для исправления.

Напомним, ошибка в документах или пробел в записях о стаже может сильно уменьшить пенсию.

Из-за таких неточностей выплату также могут начать начислять позже.

Также мы писали, кто имеет право забрать недополученную пенсию умершего родственника.

Деньги могут получить члены семьи, жившие с пенсионером, и нетрудоспособные иждивенцы, а обратиться нужно в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

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